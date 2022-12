Były prezydent Ukrainy stracił cały majątek na jej terytorium

PiS dąży do jak najszybszego przeprowadzenia przez Sejm nowelizacji ustawy o sądownictwie, żeby odblokować środki z KPO. Onet.pl podaje, że PiS „idzie na fundamentalne ustępstwa” i de facto „kapituluje przed Brukselą”, by uzyskać unijne środki.

Jak pisaliśmy, we wtorek wieczorem RMF FM podało, że Komisja Europejska wstępnie zgodziła się na zaproponowany przez Polskę projekt zmian w sądownictwie. Może to doprowadzić do odblokowania środków z Krajowego Planu Odbudowy. Według źródła radia w KE, jest to „na razie sygnał”, że przedstawiony przez polskiego ministra ds. europejskich, Szymona Szynkowskiego vel Sęka, projekt ustawy sądowej „idzie w dobrym kierunku”. Jak podano, zgody udzielił tzw. komitet sterujący, odpowiedzialny w Komisji Europejskiej za negocjacje z Polską. Jednocześnie, minister Szynkowski vel Sęk zapowiedział nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym, żeby wypełnić „kluczowy kamień milowy wskazany przez Komisję Europejską ws. KPO”. Projekt minionej nocy wpłynął do Sejmu.