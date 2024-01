Były prezydent Izraela: Żydzi zostali wyrżnięci również przez Polaków

Reuven Rivlin, były prezydent Izraela, skrytykował polskie prawodawstwo w zakresie pamięci o Holokauście, jednocześnie oskarżają Polaków o współudział w tej zbrodni. „Z całym szacunkiem, zostaliśmy tu wyrżnięci również przez Polaków”.

W miniony weekend, w związku z konferencją zorganizowaną przez Europejskie Stowarzyszenie Żydowskie z okazji przypadającego tydzień później Międzynarodowego Dnia Pamięci o Holokauście, do Polski przybył były prezydent Izraela Reuven Rivlin. Spotkanie było poświęcone głównie kwestii rzekomo rosnącego w Europie antysemityzmu. Będąc w Krakowie, udzielił wywiadu Jonny Gouldowi – izraelskiemu blogerowi i twórcy podcastu „Jewish State”.

Podczas wywiadu, Rivlin skrytykował polskie prawodawstwo w zakresie pamięci o Holokauście, jednocześnie oskarżają Polaków o współudział w tej zbrodni.

„Z całym szacunkiem, zostaliśmy tu wyrżnięci również przez Polaków” – powiedział były prezydent, uderzając w stół. „I takie są fakty, których nie zamierzamy ignorować. Musimy edukować tych ludzi, żeby zrozumieli, co się stało podczas Shoah, żeby zrozumieli co się stało z ich narodami, a my zrozumiemy, co się stało z naszym” – oświadczył.

W dalszej części wywiadu Rivlin opowiedział o swojej „konfrontacji” z prezydentem Polski Andrzejem Dudą, w czasie jego oficjalnej wizyty w Izraelu.

„Po polsku powiedziałem do Dudy: ‘proszę, nie ignorujcie przeszłości, musicie się dowiedzieć co się stało w przeszłości; mówienie, że nic się nie stało, że oboje byliśmy ofiarami jest niepoprawne, a żeby uniknąć [tego – red.] i zrozumieć, co znaczą słowa „nigdy więcej”, musicie przede wszystkim pamiętać, co się w tamtym czasie działo. Powiedzieliśmy ‘nigdy więcej’, a Polacy muszą wiedzieć” – relacjonował tę rozmowę były prezydent Izraela.

W artykule na temat rozmowy dodano, że „nowy polski rząd rozważa uchylenie praw poprzedniego rządu”.

Gould pisze również, że „nie ma żadnych wątpliwości, że Polska straszliwie ucierpiała z rąk hitlerowskich Niemiec”.

„Była pierwszym kraje, który najechał i okupował Adolf Hitler. Członkowie polskiego ruchu oporu i rząd na emigracji w istocie próbował ostrzec świat o masowych mordach na Żydach, tysiące Polaków ryzykowało życiem, żeby to zrobić. Jednak badacze Holokaustu zebrali przytłaczające dowody na temat Polaków, którzy mordowali Żydów uciekających przez nazistami lub o polskich szantażystach, którzy żerowali na bezbronnych Żydach dla finansowych korzyści” – pisze Gould. Dodaje, że „niemal wszyscy z około 3 mln polskich Żydów zostało zabitych przez nazistów i ich kolaborantów, a większość nazistowskich obozów śmierci znajdowało się w Polsce”.

Dodajmy, że w kwietniu 2018 roku czołowe izraelskie media relacjonując wizytę prezydenta Izraela Reuvena Rivlina w Polsce twierdziły, że powiedział on prezydentowi Andrzejowi Dudzie, że „Polska i Polacy przyłożyli rękę do eksterminacji Żydów”. Prezydent Duda twierdził, że „takie słowa w wystąpieniach Rivlina nie padły”. Jednak izraelski dziennikarz Owen Alterman, z telewizji i24, poinformował, że otrzymał potwierdzenie od rzeczniczki prezydenta Izraela, iż Rivlin rzeczywiście wypowiedział te słowa. Tego samego dnia ówczesny szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski zapewniał, że słowa prezydenta Izraela cytowane przez izraelskie media nie padły. Zdaniem Szczerskiego, mogło chodzić o celowe sprawdzenie, jak Polska zareaguje na to w kontekście nowej ustawy o IPN. Jednak wiceszef Ruchu Narodowego, obecnie poseł Konfederacji Krzysztof Bosak opublikował komunikat MSZ Izraela, na który powoływały się czołowe izraelskie media. Jego treść potwierdzała, że prezydent Izraela faktycznie oskarżył Polskę o współudział w Holokauście, a także ostro krytykował nową ustawę o IPN.

timesofisrael.com / Kresy.pl