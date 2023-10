Były premier Izraela rozwścieczony pytaniem o palestyńskie dzieci

Były premier Izraela Naftali Bennett wdał się w awanturę na antenie z prezenterem Sky News, który zapytał o los pacjentów i dzieci w szpitalu w związku z odcięciem prądu w Gazie.

W wywiadzie na żywo dla Sky News Bennett został zapytany przez prezentera Kamala Melbourne: „A co z pacjentami w szpitalu podłączonymi do aparatury podtrzymującej życie i dziećmi w inkubatorach, których urządzenia podtrzymujące życie i inkubator będą musiały zostać wyłączone, ponieważ Izraelczycy odcięli prąd Gazy?” – pytał.

On Sky news ex Israeli PM Naftali Bennett was asked-

“What about the babies in incubators in Gaza who’s life support has been turned off because the Israelis have cut off the power”

His answer – Are you serious asking about Palestinian civilians? What’s wrong with you? pic.twitter.com/mxKfuBnQo1

— Chay Bowes (@BowesChay) October 12, 2023