Brytyjski wywiad: Rosyjskie dowództwo odsunęło kilku kluczowych generałów

Od początku czerwca rosyjskie naczelne dowództwo prawdopodobnie odsunęło z kluczowych stanowisk operacyjnych kilku generałów – przekazało w sobotę brytyjskie ministerstwo obrony w codziennej aktualizacji wywiadowczej. Odsunięty został m.in. generał Aleksandr Dwornikow, który przez pewien czas kierował działaniami rosyjskich wojsk na Ukrainie.

Brytyjski resort obrony przekazał, że „od początku czerwca rosyjskie naczelne dowództwo najprawdopodobniej odsunęło kilku generałów z kluczowych stanowisk w dowództwie operacyjnym w wojnie na Ukrainie. Odsunięto m.in. dowódcę Wojsk Powietrznodesantowych generała-pułkownika Andrieja Serdiukowa oraz dowódcę Południowej Grupy Wojsk (SGF) generała armii Aleksandra Dwornikowa„.

„Dwornikow przez pewien czas prawdopodobnie pełnił także funkcję nadrzędnego dowódcy operacyjnego. Dowództwo SGF zostanie prawdopodobnie przekazane generałowi pułkownikowi Siergiejowi Surowikinowi, a SGF nadal odgrywa główną rolę w rosyjskiej ofensywie w Donbasie. Przez ponad trzydzieści lat kariera Surowikina była naznaczona zarzutami korupcji i brutalności” – dodano.

Wskazano także, że „Ukraina prawdopodobnie rekonfiguruje obronę sektora Siewierodonieck-Lisiczańsk, gdyż rosyjskie jednostki pancerne w dalszym ciągu zdobywają południową krawędź obszaru koncentracji”.

