Ardanowski: Firmy obracające zbożem, mając tańsze zboże z Ukrainy, nie chcą polskiego

Zboże z Ukrainy blokuje polskie magazyny, jest w wielu magazynach. Firmy obracające zbożem, mając dużo tańsze zboże z Ukrainy, nie są zainteresowane kupnem zboża od polskich rolników, a praktycznie zaczęły się żniwa – oświadczył były minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski (PiS).

Ardanowski podkreślił, że pojawiają się sytuacje, w których ukraińskie zboże zostaje w Polsce i zaczyna wypierać to produkowane przez polskich rolników. „To się już dzieje. To jest pewnego rodzaju naiwność i utopia, że jesteśmy w stanie przetransportować zboże z Ukrainy, które do tej pory było transportowane przez porty Morza Czarnego, że my jesteśmy w stanie przetransportować to przez Polskę i przesłać gdzieś dalej w świat. Absolutnie nie mieliśmy i nie mamy odpowiedniej infrastruktury, żeby to uczynić i nie jesteśmy w stanie – to trzeba otwartym tekstem bardzo mocno podkreślić – takiej infrastruktury w ciągu krótkiego czasu wybudować” – oświadczył, cytowany we wtorek przez portal Radia Maryja.

Skrytykował Komisję Europejską, która udziela „dobrych rad”, lecz realnie nie pomaga Polsce w rozwiązaniu tego problemu. „To wszystko spadło na nas. My, chcąc pomóc Ukrainie – a jest to absolutnie potrzebne i jest to polska racja stanu – sami musimy się z tym problemem uporać” – powiedział.

Także w ubiegłym tygodniu poseł PiS Jan K. Ardanowski, były minister rolnictwa zwrócił uwagę, że Polska nie ma możliwości reeksportu zboża, które trafia do nas z Ukrainy. Zaznaczył, że nie należało składać Ukraińcom „jakiś daleko idących deklaracji”.

W czerwcu Ardanowski zwracał uwagę, że jeśli ukraińskie zboże miałoby w części pozostać w Polsce, wejść do polskiego rynku, to będzie to katastrofa dla polskiego rolnictwa. Alarmował, że już w tej chwili spadają ceny zbóż płacone polskim rolnikom.

Prezydent USA Joe Biden zapowiedział w czerwcu budowę tymczasowych silosów na zboże z Ukrainy wzdłuż granic tego państwa, w tym w Polsce. „Będziemy budować silosy, tymczasowe silosy na granicach Ukrainy, w tym w Polsce. Aby móc przetransportować [zboże] z wagonów do tych silosów, do wagonów w Europie, przewieźć je do morza i rozesłać na cały świat. Ale to wymaga czasu” – powiedział Biden w przemówieniu na konwencji AFL-CIO w Filadelfii, gdzie omawiał potencjalne rozwiązania dla rosnących cen żywności w USA.

radiomaryja.pl / Kresy.pl