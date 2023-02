Brytyjski wywiad: Rosja prawdopodobnie wyczerpała obecne zapasy irańskich dronów

Brak doniesień o użyciu przez Rosjan na Ukrainie irańskich dronów kamikadze świadczy prawdopodobnie o tym, że rosyjska armia wyczerpała ich obecne zapasy – uważa brytyjski wywiad.

Brytyjskie ministerstwo obrony przekazało w sobotniej aktualizacji wywiadowczej, że od ok. 15 lutego nie ma żadnych doniesień dotyczących użycia na Ukrainie irańskich dronów kamikadze. Wcześniej strona ukraińska informowała o zestrzeleniu co najmniej 24 dronów Shahed-136 między końcem stycznia a początkiem lutego 2023 roku, a wiele z nich zniszczono w pierwszych dniach roku – zwraca uwagę brytyjski wywiad.

„Ten brak użycia OWA-UAV prawdopodobnie świadczy o tym, że Rosja wyczerpała swoje obecne zapasy. Rosja prawdopodobnie będzie dążyć do uzupełnienia zapasów. Chociaż broń ta nie ma dobrych osiągnięć w niszczeniu zamierzonych celów, Rosja prawdopodobnie postrzega ją jako użyteczne wabiki, które mogą odwrócić uwagę ukraińskiej obrony powietrznej od bardziej skutecznych rosyjskich pocisków manewrujących” – czytamy.

