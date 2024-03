Brytyjski system obrony powietrznej Sky Sabre zostanie w Polsce do końca roku

Szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował po rozmowie z ministrem obrony Wielkiej Brytanii, że rozmieszczony w Polsce brytyjski system system obrony powietrznej Sky Sabre zostanie u nas do końca 2024 roku.

W środę na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Orzyszu ministrowie obrony Polski i Wielkiej Brytanii, Władysław Kosiniak-Kamysz i Grant Shapps spotkali się z polskimi i brytyjskimi żołnierzami biorącymi udział w ćwiczeniu wojskowym Dragon24, organizowanym w ramach natowskich ćwiczeń Steadfast Defender. Według oficjalnego komunikatu, obaj ministrowie rozmawiali o rozwoju współpracy bilateralnej, sytuacji na Ukrainie i bezpieczeństwie wschodniej flanki NATO.

Szef MON podziękował Wielkiej Brytanii za niezwykłe wsparcie dla Polski i wsparcie bezpieczeństwa Polski. Podkreślił zarazem, że fundamentalne znaczenie ma pod tym względem system obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej.

„Dla nas bardzo ważne jest bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO. Nie możemy tego zrobić sami. Liczymy na naszych sojuszników i Wielka Brytania jest tym żelaznym sojusznikiem Polski” – powiedział minister Kosiniak-Kamysz.

Poinformował też, że Shapps zadeklarował, że rozmieszczony w Polsce brytyjski, mobilny system obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej Sky Saber zostanie w naszym kraju na dłużej.

„Jest decyzja utrzymania tego sytemu w Polsce do końca roku” – powiedział wicepremier Władysław Kosiniak – Kamysz.

„Rozmawialiśmy o naszym wsparciu dla Ukrainy. To sprawa fundamentalna i trzeba działać szybko. Nie tylko rozmawiać w wielu formatach, to też jest ważne, ale dla Ukrainy niezbędna jest amunicja. Dziękuję Wielkiej Brytanii do dołączenia do koalicji zdolności opancerzonych” – zaznaczył szef MON.

Odnosząc się do ćwiczenia Dragon24, minister zaznaczył, że „zwiększają nasze zdolności bojowe i współpracę między naszymi państwami”. W polskim ćwiczeniu bierze udział łącznie około 20 tys. żołnierzy i 3 500 jednostek sprzętu z 10 państw NATO, w tym około 15 tys. żołnierzy z Polski.

Przypomnijmy, że brytyjski system obrony powietrznej Sky Sabre dotarł do Polski latem 2022 roku. Na początku lipca tamtego roku poinformował o tym ówczesny szef MON, Mariusz Błaszczak. O tym, że Wielka Brytania wyśle do Polski przeciwlotniczy system średniego zasięgu Sky Sabre, informowaliśmy w marcu 2022 r.

Sky Sabre to system obrony powietrznej, do zwalczania celów o zasięgu przekraczającym 15 mil (24 km). Może niszczyć samoloty oraz naprowadzane laserowo bomby. Strona brytyjska twierdzi, że Sky Sabre jest w stanie uderzyć w cel wielkości piłki tenisowej poruszający się z prędkością dźwięku. Jest to jeden z najnowocześniejszych brytyjskich systemów obrony przeciwlotniczej, używany od około roku. System składa się z wyrzutni kierowanych aktywnie radarowo pocisków CAMM, stacji radiolokacyjnych Saab Giraffe oraz systemu dowodzenia (jego komponenty zostały dostarczone przez izraelskiego Rafaela).

gov.pl / Kresy.pl