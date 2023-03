Brytyjski rząd wzywa Xi, by wezwał Putina do zaprzestania bombardowania ukraińskich miast

Brytyjski rząd uważa, że prezydent Chin Xi Jinping powinien wykorzystać swoją wizytę państwową w Moskwie, aby wezwać prezydenta Rosji Władimira Putina do zaprzestania bombardowania ukraińskich miast, szpitali i szkół.

Jak przekazał w poniedziałek The Guardian, brytyjski rząd uważa, że prezydent Chin Xi Jinping powinien wykorzystać swoją wizytę państwową w Moskwie, aby wezwać prezydenta Rosji Władimira Putina do zaprzestania bombardowania ukraińskich miast, szpitali i szkół.

Rzecznik premiera Wielkiej Brytanii Rishi Sunak powiedział: „Chiny już wcześniej mówiły o znaczeniu poszanowania suwerenności i integralności terytorialnej na Ukrainie. Chcielibyśmy, aby prezydent Xi opowiadał się za tym punktem podczas rozmowy z Putinem. Ta wojna i jej atak na suwerenność Ukrainy mogłyby zakończyć się dzisiaj, gdyby Rosja wycofała swoje wojska z Ukrainy. Mamy więc nadzieję, że prezydent Xi wykorzysta tę okazję, aby naciskać na prezydenta Putina, aby zaprzestał bombardowania ukraińskich miast, szpitali, szkół i powstrzymał niektóre z tych okrucieństw, których jesteśmy świadkami na co dzień”.

Jak przekazała rosyjska, państwowa agencja prasowa TASS, prezydent Chin Xi Jinping przybył w poniedziałek do Rosji z wizytą państwową. Samolot chińskiego przywódcy wylądował na moskiewskim lotnisku Wnukowo około 12:59 czasu moskiewskiego.

Wizyta państwowa Xi Jinpinga w Rosji potrwa od 20 do 22 marca. Federacja Rosyjska jest pierwszym krajem, który odwiedził chiński przywódca od czasu jego reelekcji na trzecią kadencję 10 marca przez Zgromadzenie Przedstawicieli Ludowych.

Doradca Kremla Jurij Uszakow powiedział dziennikarzom, że prezydent Rosji Władimir Putin i Xi Jinping przeprowadzą bezpośrednie rozmowy na Kremlu w poniedziałek po południu. Rozmowy będą kontynuowane 21 marca, kiedy do przywódców dołączą członkowie delegacji. Ponadto we wtorek rano Xi Jinping ma spotkać się z premierem Rosji Michaiłem Miszustinem. Uszakow zaznaczył też, że wizyta będzie stricte biznesowa, „nie będzie żadnych dodatkowych protokołów, najważniejsze są negocjacje, negocjacje i jeszcze raz negocjacje”.

ISW ocenia w sobotnim raporcie, że obaj politycy omówią „plany uchylania się od sankcji i chińskie zainteresowanie pośrednictwem w wynegocjowaniu rozwiązania wojny na Ukrainie”.

Jak przypomina Instytut, Kreml poinformował, że Putin i Xi zamierzają podpisać nieokreślone dokumenty dwustronne i przedyskutować aktualne kwestie dotyczące kompleksowego partnerstwa Rosji i Chin. ISW zwraca uwagę na doniesienia, według których chińskie firmy sprzedały podmiotom z Rosji m.in. części do dronów i wyposażenie, które może być użyte do celów wojskowych. „Xi prawdopodobnie chce przedyskutować z Putinem i oficjelami rosyjskimi warianty uchylania się od sankcji, by zwiększyć sprzedaż do Rosji i zaopatrzenie w chiński sprzęt” – czytamy w raporcie.

ISW podkreśla, że wcześniej Xi podpisał 16 porozumień z Alaksandrem Łukaszenką. Zdaniem analityków wspomniane umowy „mogą ułatwiać omijanie sankcji poprzez kierowanie produktów chińskich przez Białoruś”.

Instytut przypomina, że Pekin przedstawił dotąd 12-punktowy plan pokojowy. „Pozostaje niejasne, czego jeszcze konkretnie mogłyby dotyczyć propozycje chińskie dotyczące uregulowania wojny na drodze negocjacji” – komentują analitycy.

Zaledwie dzień po rozpoczęciu inwazji Rosji na Ukrainę, Xi Jinping podkreślił, że konflikty interesów powinny być rozwiązywane z poszanowaniem suwerenności i integralności terytorialnej wszystkich państw, co odnoszono wówczas do Ukrainy. Z drugiej strony Pekin nie przyjął, ani nie poparł żadnych sankcji przeciwko Rosji oraz zwiększył wymianę handlową, szczególnie skup rosyjskiej ropy po okazyjnej cenie.

Chińscy politycy, a szczególnie media, od miesięcy obciążają też winą za wybuch konfliktu USA, twierdząc, że Waszyngton dążył do rozszerzenia swoich wpływów na miękkim podbrzuszu Rosji za pomocą Ukrainy. Jednocześnie jednak Chińczycy nie zdecydowali się na udzielanie wysiłkowi zbrojnemu Rosjan wsparcia materiałowego, finansowanego, czy tym bardziej operacyjnego.