Francja nie zapłaci w rublach za rosyjski gaz

Według bitcoinloophole.pl ponad 18 000 firm na całym świecie, w tym sklepów Shopify, akceptuje Bitcoin jako metodę płatności, a liczby te rosną codziennie. W przeciwieństwie do tego, co niektórzy uważają, przyjęcie Bitcoin nie zakłóci Twoich istniejących metod płatności. Zamiast tego, będzie je uzupełniać, oferując swoim klientom więcej opcji podczas dokonywania zakupów. Integracja Bitcoin jako środek płatniczy zapewni również szybsze, bezpieczne i tanie transakcje. Jednakże, pomogłoby to, gdybyś najpierw dowiedział się o Shopify i zintegrowaniu go z Twoimi systemami płatności.

Czym jest Shopify?

Shopify to platforma online, która oferuje swoim użytkownikom szeroki zakres narzędzi do tworzenia i prowadzenia sklepów e-commerce. Zapewnia różne plany cenowe, które możesz wybrać w oparciu o swój budżet i potrzeby biznesowe. Shopify oferuje różne narzędzia do tworzenia wirtualnego sklepu, prezentowania swoich produktów i usług oraz przetwarzania płatności online. Platforma pozwala na dostosowanie sklepu, produktów, kanałów sprzedaży i systemów płatności do klientów docelowych, za pomocą aplikacji mobilnych, planów korporacyjnych i wsparcia.