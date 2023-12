Broń i amunicja dla Ukrainy od USA. Nowy pakiet o wartości 200 mln dol.

Najnowsze dane Eurostatu wskazują, że na koniec października 2023 roku ponad 957 tys. Ukraińców korzystało w Polsce z ochrony tymczasowej. Stanowi to wzrost o ok. 2 tys. w stosunku do września tego roku - podkreśla we wtorek portal Frosal.pl. Należy do tej liczby dodać tych, którzy przebywają w Polsce na podstawie innych tytułów pobytowych.

On 31 October 2023, 4.24 million non-EU citizens who fled 🇺🇦Ukraine had temporary protection status in EU countries.🛂