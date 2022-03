Braki w zaopatrzeniu w każdym niemieckim oddziale

Eva Högl, komisarz obrony niemieckiego parlamentu przedstawiła we wtorek raport, według którego we wszystkich niemieckich formacjach zbrojnych obecne są deficyty – podaje Deutsche Welle.

„Bardzo mnie zszokowały doniesienia żołnierzy o niedociągnięciach materialnych we wszystkich trzech formacjach zbrojnych” – napisała we wstępie do raportu. „Ani jednej wizyty w oddziałach, ani jednej rozmowy z żołnierzami, w której nie powiedziano mi o jakichś deficytach”.

Według Högl, ​​tylko 50% głównego sprzętu jest sprawne, po czym dodała, że ​​„sprzęt codziennego użytku”, taki jak kamizelki kuloodporne i kurtki zimowe, często trzeba było dostarczać później, gdy żołnierze byli już na ćwiczeniach. „To jest nie do przyjęcia i trzeba to poprawić” – napisała.

Mimo to zaprzeczyła alarmującemu werdyktowi generała porucznika Alfonsa Maisa, który pod koniec lutego alarmował, że armia, którą dowodził, jest „mniej więcej naga”.

To trochę za daleko, przekonywała Högl: „Powiedziałbym, że było to oczywiście bardzo emocjonalne stwierdzenie” – przekazała dziennikarzom we wtorek. „Generał Mais zwrócił uwagę na pewne problemy, ale Bundeswehra jest gotowa do działania”.

Jak informowaliśmy, Niemcy gwałtownie zwiększą swoje wydatki na obronę do ponad 2% PKB. Zmiana ma być spowodowana inwazją Rosji na Ukrainę. „Będziemy musieli więcej inwestować w bezpieczeństwo naszego kraju, aby chronić wolność i demokrację” – zapowiedział Scholz na nadzwyczajnej sesji Bundestagu.

Niemcy od dawna opierają się presji ze strony Stanów Zjednoczonych i innych krajów, aby zwiększyć wydatki na obronę do 2% PKB. Według statystyk NATO w 2021 r. Niemcy wydadzą na obronę zaledwie 1,53% swojego PKB.

Jak poinformowała agencja prasowa Reuters, powołując się na źródła rządowe, Niemcy zdecydowały się na zakup amerykańskiego myśliwca F-35, zbudowanego przez Lockheed Martin, w celu zastąpienia starzejącego się Tornado.

Niemieckie źródło w ministerstwie obrony przekazało Reuterowi, że Niemcy skłaniają się ku zakupowi F-35, ale ostateczna decyzja nie została podjęta. Tornado jest jedynym niemieckim odrzutowcem zdolnym do przenoszenia amerykańskich bomb atomowych, przechowywanych w Niemczech na wypadek konfliktu, ale siły powietrzne latają tym odrzutowcem od lat 80., a Berlin planuje wycofanie go w latach 2025-2030. Nie jest jasne, ile samolotów F-35 Niemcy mogą próbować kupić.

Kresy.pl/DW