ArcelorMittal ogranicza produkcję w Niemczech i Hiszpanii przez wysokie ceny energii

ArcelorMittal poinformował, że wkrótce wyłączy dwa wielkie piece, w Niemczech i w Hiszpanii. Zamierza też ograniczyć produkcję walcówki w hucie w Hamburgu. Zasadniczym powodem są wysokie ceny energii.

W tym tygodniu koncern ArcelorMittal poinformował, że w najbliższych tygodniach zamknie dwa wielkie piece w hucie w Bremie w Niemczech i w zakładach w Gijon w Hiszpanii. Głównym powodem takim działań są rosnące ceny energii elektrycznej, jak również widoczny spadek popytu na wyroby stalowe.

Jak podano, produkcja w jednym z wielkich pieców w hucie w Bremie zostanie wstrzymana od końca września. W hucie w Hamburgu, gdzie produkuje się walcówkę, część instalacji zostanie wyłączona. Należy zaznaczyć, że zakład ten już teraz pracuje w ograniczonym wymiarze.

W Hiszpanii, w Gijon, w IV kwartale tego roku zostanie wyłączony wielki piec, gdyż nie ma pewności co do dostaw taniej energii elektrycznej.

Portal wnp.pl zwraca uwagę, że mocno rosnące ceny energii silnie wpływają na konkurencyjność produkcji stali. Dodatkowym czynnikiem jest słabszy popyt ze strony przemysłu samochodowego, a także wysokie opłaty z tytułu emisji CO2.

Jak powiedział, prezes ArcelorMittal Germany, Reiner Blanschek, tym samym nie wszystkie instalacje w niemieckim hutnictwie mogą być w dłuższym okresie rentowne.

Ponadto, w przypadku niemieckiego przemysłu dodatkowym obciążeniem będzie wprowadzony przez rząd federalny Niemiec solidarnościowy podatek gazowy. W założeniu, ma on zostać przeznaczony na ratowanie firm, które importują gaz ziemny.

W przypadku Francji, jak na razie nie ma placów, by zamknąć wielkie piece w hucie w Dunkierce. Jednak jeden piec w tym zakładzie od dłuższego czasu jest trwale wyłączony z eksploatacji. Powodem są wymogi środowiskowe.

Według wnp.pl, na razie nie ma oficjalnego stanowiska Arcelor Mittal Polska na temat planów dotyczących produkcji w naszym kraju. Portal zwraca jednak uwagę, że wysokie ceny energii elektrycznej i gazu ziemnego znacząco wpływają na na rentowność prowadzonego biznesu hutniczego.

Przypomnijmy, że w październiku 2020 roku poinformowano o ostatecznym zamknięciu części surowcowej huty ArcelorMittal Poland w Krakowie-Nowej Hucie, co oznacza koniec pracy dla stalowni i wielkiego pieca krakowskiej huty. Decyzja ta dotknie bezpośrednio 650 pracowników. Spółka przenosi całą produkcję do Dąbrowy Górniczej.

W marcu br. pisaliśmy, że na skutek rosyjskiej inwazji na Ukrainę ceny stali na europejskim rynku biją rekordy. Unia Europejska wprowadziła zakaz importu stali i żelaza z Rosji, w ramach sankcji. Zwracano wówczas uwagę, ze unijne embargo na wyroby stalowe z Rosji wpłynie znacząco na polski i europejski rynek.

W 2021 roku do Polski trafiło ponad 1,4 mln rosyjskiej stali i żeliwa, o wartości 4,7 mld zł – to dwukrotnie więcej, niż rok wcześniej. Import rosyjskiej stali do Polski stanowił około 10 proc. całego importu stali, a Rosja była drugim co do wielkości dostawcą dla polskich firm, po Niemczech.

Niemcy są jednym z 10 największych na świecie producentów stali. Po nałożeniu embarga na stal z Rosji pojawiły się opinię, że mogą przejąć dużą część europejskiego rynku.

