Bodnar chce sprawdzić, czy nie było “pobłażliwości” prokuratury wobec posła Brauna

Nowy minister sprawiedliwości Adam Bodnar chce sprawdzić, czy w sprawie posła Grzegorza Brauna “nie było pobłażliwości” w prokuraturze.

We wtorek poseł Konfederacji Grzegorz Braun zgasił gaśnicą proszkową zapalone w Sejmie świece Chanukowe. “Nie może być miejsca na akty rasistowskiego, plemiennego, dzikiego, talmudycznego kultu na terenie Sejmu RP!” – oświadczył Braun. Marszałek Szymon Hołownia wykluczył go z obrad i zapowiedział złożenie zawiadomienia do prokuratury. W środę rano rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Szymon Banna przekazał, że śledztwo przeciw posłowi zostało wszczęte z urzędu.

Od Brauna odciął się jego klub poselski. W opublikowanym oświadczeniu poinformowano, że Klub Poselski Konfederacja przyjął uchwałę, potępiającą zachowanie swojego posła. Votum separatum zgłosił poseł Włodzimierz Skalik z partii Brauna, Konfederacja Korony Polskiej. Lewica złożyła z kolei wniosek o odwołanie Krzysztofa Bosaka z funkcji wicemarszałka Sejmu.

W środę minister sprawiedliwości Adam Bodnar odniósł się do wczorajszego wydarzenia, a także do przerwania przez posła Brauna w marcu 2023 roku wykładu Jana Grabowskiego, znanego m.in. z publikowania nieprawdziwych informacji na temat rzekomo masowego udziału Polaków w mordowaniu Żydów.

“Szczególnie atak w czasie wykładu prof. Jana Grabowskiego w Niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie. Myślę, że to jest ten moment, gdy trzeba do tych spraw wrócić, sprawdzić, co się z nimi działo w prokuraturze, czy nie było pobłażliwości w stosunku do tego, co robił poseł Braun” – stwierdził, cytowany przez Onet.

“Są to czyny nienawistne na tle religijnym, przeszkadzanie w akcie religijnym” – oświadczył, odnosząc się do wtorkowego zdarzenia. “Dodatkowo doszło do ataku na osoby, które w tych obrzędach uczestniczyły. Mam sygnały, że klarnecista został poszkodowany. Z tego, co wiem, prokuratura w Warszawie wszczęła śledztwo w tej sprawie” – powiedział.

wiadomosci.onet.pl / Kresy.pl