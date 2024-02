“Czas najwyższy”. Poseł PSL apeluje do Tuska i Bodnara w sprawie wymiaru sprawiedliwości

Poseł PSL Marek Sawicki zaapelował do premiera Donalda Tuska i ministra sprawiedliwości Adama Bodnara. Domaga się pakietu ustaw reformujących wymiar sprawiedliwości.

W niedzielę poseł PSL Marek Sawicki wypowiadał się w programie “Kawa na ławę” na antenie TVN 24. Rozmowa dotyczyła m.in. kwestii wymiaru sprawiedliwości. “Najważniejszą ocenę systemu prawnego w Polsce wyraziło dwóch wybitnych polityków Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński, latem ubiegłego roku, kiedy powiedział, że polski wymiar sprawiedliwości przez Zbigniewa Ziobrę, Solidarną Polskę i większość parlamentarną został zdewastowany. Powtórzył to także premier Mateusz Morawiecki” – oświadczył Sawicki, odnosząc się do słów Marcina Horały z PiS, który oskarżył rządzących o “łamanie prawa i potęgowanie chaosu w Polsce”.

“Jeżeli rządząca większość chce w to łamanie prawa brnąć, to nie mamy w tym momencie fizycznych środków, żeby to zatrzymać. To takie zbójeckie prawo większości” – mówił polityk PiS.

“Ze zbójeckiego prawa większości wy bezwzględnie korzystaliście przez osiem lat i mieliście za nic konstytucję, ustawy, orzeczenia trybunałów. To było dla was nieistotne” – odpowiedział mu Marek Sawicki.

Przeczytaj: “Sprzeczny z podstawowymi zasadami porządku prawnego” – KRS o projekcie Bodnara

Jak dodał, “skoro ten polski wymiar sprawiedliwości został zdemolowany, to dzisiaj chcę też zaapelować do mojej większości parlamentarnej”.

“Czas najwyższy, aby profesor Bodnar, minister sprawiedliwości, premier Tusk, większość parlamentarna przedłożyła pakiet ustaw reformujących wymiar sprawiedliwości” – oświadczył poseł Sawicki.

Zobacz: Spór o prokuraturę. Bodnar informuje o odwołaniu prokuratorów regionalnych i okręgowych

Czytaj także: “Drastyczna ingerencja w niezawisłość sędziowską”. I Prezes Sądu Najwyższego i sędzia SN apelują do Bodnara

dorzeczy.pl / Kresy.pl