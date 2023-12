Nowy minister sprawiedliwości chce przystąpienia Polski do Prokuratury Europejskiej

Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar złożył w środę wniosek do premiera o przystąpienie Polski do Prokuratury Europejskiej (EPPO). Szef rządu, po uzyskaniu opinii komisji parlamentarnych, skieruje go do Komisji Europejskiej oraz Rady Unii Europejskiej.

Jak głosi komunikat Ministerstwa Sprawiedliwości, nowy Prokurator Generalny i szef ministerstwa Adam Bodnar złożył w środę wniosek do premiera o przystąpienie Polski do Prokuratury Europejskiej (EPPO). Szef rządu, po uzyskaniu opinii komisji parlamentarnych, skieruje go do Komisji Europejskiej oraz Rady Unii Europejskiej.

Według ministra udział polskich prokuratorów w pracach Prokuratury Europejskiej pozwoli skuteczniej ścigać przestępstwa przeciwko interesom finansowym Unii Europejskiej i państw członkowskich, w tym Polski. “Efektywne zwalczanie nadużyć pieniężnych ograniczy zmniejszanie budżetu Unii i sprawi, że Wspólnota będzie dysponowała większymi środkami do realizowania swoich celów. Przystąpienie do Prokuratury Europejskiej wpłynie na lepszą współpracę pomiędzy wymiarem sprawiedliwości Polski i państw UE” – czytamy.

Prezes Zarządu i współzałożyciel Instytutu Ordo Iuris Jerzy Kwaśniewski wskazuje, że “Prokuratora Europejska ma otrzymać nowe uprawnienia ograniczające kompetencje narodowe. W tym ściganie zbrodni klimatycznych”.

Zgodnie z p. 34. Preambuły i poprawkami 106-109 do traktatów UE, przyjętymi przez PE… Prokuratora Europejska ma otrzymać nowe uprawnienia ograniczające kompetencje narodowe. W tym ściganie „zbrodni klimatycznych”. A PDT w exposé odżegnywał się od federalizacji… https://t.co/5LEa4jbyc2 — Jerzy Kwaśniewski (@jerzKwasniewski) December 13, 2023

Wcześniej polskie władze zgłaszały w kontekście przystąpienia do EPPO obawy związane z utratą suwerenności. Przeciwko temu występował m.in. wicepremier Jarosław Gowin. Argumentował, że wymiar sprawiedliwości powinien pozostać suwerenną domeną państw członkowskich UE. Jego zdaniem, takie działania nie wzmacniają procesu integracji europejskiej, lecz są dla niego raczej zagrożeniem.

Prokuratura Europejska to urząd o strukturze dwupoziomowej. W skład pierwszego pionu wchodzi Europejski Prokurator Generalny, odpowiedzialny m.in. za organizowanie prac oraz kolegium prokuratorów, które odpowiada za podejmowanie decyzji w kwestiach strategicznych. Drugi pion, operacyjny, tworzą delegowani prokuratorzy europejscy odpowiedzialni za prowadzenie postępowań przygotowawczych i ściganie, a także stałe izby, monitorujące postępowania przygotowawcze i nadające im kierunek.

Projekt dotyczący ustanowienia Prokuratury Europejskiej został przedstawiony przez KE w 2013 roku. Przez kilka lat nie udawało się jednak uzyskać jednomyślnej zgody Rady i aprobaty Parlamentu Europejskiego. W związku z tym, w 2017 roku grupa państw skorzystała z innej możliwości przewidzianej w unijnych traktatach i zdecydowała się podjąć wzmocnioną współpracę.

