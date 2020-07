Wiceminister sprawiedliwości: „Jesteśmy przygotowani do rozpoczęcia prac nad wypowiedzeniem konwencji stambulskiej”

„Od dawna jesteśmy przygotowani do rozpoczęcia prac nad wypowiedzeniem konwencji stambulskiej. Mam nadzieję, że wypowiedź szefowej MRPiPS jest zapowiedzią takiej właśnie inicjatywy” – oświadczył w sobotę wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski, odnosząc się do słów minister Marleny Maląg z czwartku (17.07.2020).

Wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski odniósł się w sobotę do słów szefowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marleny Maląg z czwartku. „Od dawna jesteśmy przygotowani do rozpoczęcia prac nad wypowiedzeniem konwencji stambulskiej. Mam nadzieję, że wypowiedź szefowej MRPiPS jest zapowiedzią takiej właśnie inicjatywy” – cytuje wypowiedź wiceministra Polska Agencja Prasowa (PAP).

Jak pisaliśmy, w czwartek minister rodziny pracy i polityki społecznej powiedziała, że w rządzie trwają przygotowania do wypowiedzenia „genderowej” Konwencji Stambulskiej.

Będąc gościem czwartkowego programu „Polski punkt widzenia” w Telewizji Trwam minister Marlena Maląg została zapytana o możliwość wypowiedzenia Konwencji Stambulskiej. Pytanie padło w kontekście powołania społecznej inicjatywy ustawodawczej „Tak dla rodziny, nie dla gender”, której celem jest m.in. niezwłoczne wypowiedzenie tej konwencji.

„Zastrzeżenia do konwencji zostały przez Polskę złożone. Mamy teraz czas ustawowy do końca roku na wyrażanie swojego stanowiska. Będziemy pracowali razem z resortem sprawiedliwości i Ministerstwem Spraw Zagranicznych, aby przede wszystkim przygotować ustawę i podjąć stosowne kroki do pewnych zmian, które koniecznie powinny być wprowadzone” – odpowiedziała szefowa ministerstwa rodziny.

Dopytywana, czy Polska wypowie konwencję, Maląg odpowiedziała, że „Polska przede wszystkim przygotowuje się do zmian”. Dodała jednak, że trwają przygotowania do wypowiedzenia, co będzie konsultowane z Ministerstwem Sprawiedliwości. „Czekamy na propozycję, która z resortu wypłynie i ten kierunek zostanie przedstawiony na spotkaniu rządu, a następnie ustawa zostanie przekazana do parlamentu” – zapowiedziała Marlena Maląg.

Wiceminister Romanowski został zapytany o czwartkowe słowa szefowej MRPiPS. Zaznaczył, że Ministerstwo Sprawiedliwości jest od dawna przygotowane do tego, aby rozpocząć formalne prace nad wypowiedzeniem konwencji stambulskiej.

W opinii Romanowskiego postanowienia konwencji w warstwie ideologicznej są sprzeczne z polskim porządkiem konstytucyjnym.

„Ta część dogmatyczna, która dotyczy przeciwdziałania przemocy wobec kobiet nie niweluje braków, które są tak ewidentne. Konwencja napisana jest tak złym językiem i jest tak przesiąknięta ideologią, że jest po prostu niebezpieczna” – oświadczył.

Zwrócił uwagę, że przewidziane w konwencji standardy dotyczące ochrony przeciw przemocy są realizowane przez Polskę „z nawiązką”, co wynika z krajowego ustawodawstwa.

Wiceminister dodał, że trwają aktualnie prace związane z podtrzymaniem zastrzeżeń do konwencji. „My jako Ministerstwo Sprawiedliwości zgłosiliśmy też inicjatywę wzmocnienia oświadczenia interpretacyjnego w taki sposób, żeby na tyle, na ile jest to możliwe w obecnym stanie prawnym, zabezpieczyć się przed negatywnym wpływem konwencji na polski porządek prawny” – powiedział.

„W naszej ocenie, konwencja powinna być wypowiedziana, tutaj inicjatywa formalnie jest po stronie ministerstwa rodziny i czekamy na tę inicjatywę. Mam nadzieję, że ta wypowiedź pani minister Maląg jest jej zapowiedzią. My jako Ministerstwo Sprawiedliwości jesteśmy przygotowani na szybkie podjęcie prac, a jako Solidarna Polska zawsze opowiadaliśmy się za wypowiedzeniem tej konwencji” – podsumował Romanowski.

Jak podawał portal Polonia Christiana, Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, zwana potocznie Konwencją Stambulską lub konwencją przemocową, pod płaszczykiem zwalczania przemocy wobec kobiet, promuje ideologię gender. Konwencja wprowadza rozgraniczenie pomiędzy płcią biologiczną (sex) a płcią społeczno-kulturową (gender) jako pierwszy dokument tej rangi. Polska ratyfikowała konwencję w 2015 roku.

