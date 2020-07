Minister Maląg: przygotowujemy się do wypowiedzenia Konwencji Stambulskiej

Minister rodziny pracy i polityki społecznej powiedziała, że w rządzie trwają przygotowania do wypowiedzenia „genderowej” Konwencji Stambulskiej.

Będąc gościem czwartkowego programu „Polski punkt widzenia” w Telewizji Trwam minister Marlena Maląg została zapytana o możliwość wypowiedzenia Konwencji Stambulskiej. Pytanie padło w kontekście powołania społecznej inicjatywy ustawodawczej „Tak dla rodziny, nie dla gender”, której celem jest m.in. niezwłoczne wypowiedzenie tej konwencji.

„Zastrzeżenia do konwencji zostały przez Polskę złożone. Mamy teraz czas ustawowy do końca roku na wyrażanie swojego stanowiska. Będziemy pracowali razem z resortem sprawiedliwości i Ministerstwem Spraw Zagranicznych, aby przede wszystkim przygotować ustawę i podjąć stosowne kroki do pewnych zmian, które koniecznie powinny być wprowadzone” – odpowiedziała szefowa ministerstwa rodziny.

Dopytywana, czy Polska wypowie konwencję, Maląg odpowiedziała, że „Polska przede wszystkim przygotowuje się do zmian”. Dodała jednak, że trwają przygotowania do wypowiedzenia, co będzie konsultowane z Ministerstwem Sprawiedliwości. „Czekamy na propozycję, która z resortu wypłynie i ten kierunek zostanie przedstawiony na spotkaniu rządu, a następnie ustawa zostanie przekazana do parlamentu” – zapowiedziała Marlena Maląg.

Deklarację minister skomentował na Twitterze mec. Jerzy Kwaśniewski, szef Instytutu Ordo Iuris, będącego jednym z założycieli inicjatywy „Tak dla rodziny, nie dla gender”. Prawnik zauważył, że wystarczył jeden dzień istnienia inicjatywy, by minister Maląg zabrała stanowisko w sprawie wypowiedzenia konwencji. „Obywatelski głos sprzeciwu wobec konwencji ma sens” – uważa Kwaśniewski.

W jeden dzień po ogłoszeniu Obywatelskiej Inicjatywy @ChronmyRodziny jest stanowisko Pani Minister Maląg @MRPiPS_GOV_PL Rząd niebawem przedstawi ustawę o wypowiedzeniu #KonwencjaStambulska Obywatelski głos sprzeciwu wobec konwencji ma sens.https://t.co/dQYw6We1ym — Jerzy Kwaśniewski (@jerzKwasniewski) July 17, 2020



Jak podawał portal Polonia Christiana, Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, zwana potocznie Konwencją Stambulską lub konwencją przemocową, pod płaszczykiem zwalczania przemocy wobec kobiet, promuje ideologię gender. Konwencja wprowadza rozgraniczenie pomiędzy płcią biologiczną (sex) a płcią społeczno-kulturową (gender) jako pierwszy dokument tej rangi. Polska ratyfikowała konwencję w 2015 roku.

Kresy.pl / radiomaryja.pl