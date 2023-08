Bloomberg: Iran porozumiał się z USA ws. złagodzenia sankcji, Rosja może to negatywnie odczuć

Według Bloomberga, USA potajemnie porozumiały się z Iranem, łagodząc sankcje na eksport irańskiej ropy. Ma ona trafiać w większej ilości na rynek azjatycki i stać się konkurencją dla ropy z Rosji.

Według agencji Bloomberg, Iran porozumiał się ze Stanami Zjednoczony by te złagodziły nałożone na ten kraj sankcje, dzięki czemu może on zwiększyć eksport swojej ropy do Chin. Agencja twierdzi, że w ten sposób USA chciałby zatrzymać wzrost cen paliwa na swoim rynku wewnętrznym. Ponadto, może to wpłynąć na dostawy rosyjskiej ropy do Azji, gdyż Iran najpewniej stanie się na tym kierunku aktywnym konkurentem dla Rosji.

„Miesiące tajnej dyplomacji pomiędzy oby krajami przyniosły postępy w sprawie wymiany więźniów, odblokowania zamrożonych aktywów i możliwe, że nawet wzbogacania uranu przez Iran” – pisze Bloomberg.

Porozumienie irańsko-amerykańskiej miało już wywrzeć wpływ na Rosję. W rezultacie, dzienny eksport irańskiej ropy do Chin wyniósł średnio 1,5 mln baryłek dziennie. To najwięcej od 2018 roku. Bloomberg zaznacza, że przyczyniło się to do niedawnego spadku cen ropy.

Jednocześnie, w przypadku Rosji dostawy ropy z tego kraju droga morską spadły ostatnio do 2,84 mln baryłek dziennie. To o 1,5 mln baryłek mniej niż w połowie maja. Ogółem, dostawy rosyjskiej ropy do Azji w tym okresie spadły o 30 procent.

Przypomnijmy, że w grudniu ub. roku Unia Europejska nałożyła embargo na import rosyjskiej ropy z jej terytorium. Z kolei państwa G7 oraz Australia ustaliły maksymalną cenę dla surowca z Rosji na 60 dol. za baryłkę.

Według niemieckiej gazety „Spiegel”, rosyjska ropa, pomimo embargo, wciąż dociera do krajów europejskich. Oficjalnie, figurować ma jako produkty naftowe z innych krajów, szczególnie z Indii.

W lipcu pojawiły się informacje, że dochody Rosji z tytuły eksportu ropy i gazy spadły w poprzednim miesiącu o ponad ¼. Powodem miały być spadające ceny ropy i ograniczenia w kwestii sprowadzania gazu do Europy.

Jak pisaliśmy już w tym miesiącu, agencja Reuters podała, powołując się na ustalenia „Financial Times”, że USA naciskają na Iran, by przestał sprzedawać Rosji drony bojowe . Ma to być częścią szerszego, niepisanego porozumienia amerykańsko-irańskiego, by deeskalować napięcie.

Dodajmy, że po rozpoczęciu wojny rosyjsko-ukraińskiej w 2022 roku spadła sprzedaż irańskiej ropy w Chinach. Zaczęła ona być wypierana właśnie przez surowiec z Rosji.

Bloomberg / rbc.ua / Kresy.pl