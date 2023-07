Biały Dom: F-16 mogą trafić na Ukrainę przed końcem roku, ale same nie zmienią sytuacji

W środę w Warszawie odbędzie się spotkanie ministrów rolnictwa Polski, Węgier, Słowacji, Rumunii oraz Bułgarii. "Zaprosiłem pięć krajów przygranicznych do Polski, żebyśmy razem usiedli i rozmawiali. Zaprosiłem również ministra Ukrainy i tutaj zaskoczenie, bo - na razie nieformalnie - mam informację, że minister Ukrainy nie przebędzie na to spotkanie, co mnie bardzo martwi" - oświadczył minister rolnictwa i rozwoju wsi, Robert Telus, podczas poniedziałkowej audycji w Radiu Maryja.

"Ale pięć krajów przyjedzie i wypracujemy wspólne stanowisko w tych wszystkich sprawach dotyczących transportu produktów z Ukrainy" - zadeklarował. "Bo ja mówię jedną rzecz: próbują wmówić nam albo wbić klina między Polskę i Ukrainę, że to, co my robimy, to robimy przeciwko Ukrainie. Nie, my chcemy pomóc Ukrainie. My wiemy, że mamy obowiązek nawet pomóc Ukrainie, bo jest wojna. Ale z drugiej strony to nie może być pomoc tylko jednego kraju czy czterech-pięciu krajów przygranicznych, to musi być pomoc wszystkich państw" - powiedział minister.