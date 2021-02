Iran prezentuje drona przypominającego amerykańskiego MQ-9 Reaper

Iran zaprezentował drona Kaman-22, który wydaje się być wzorowany na wyprodukowanym w Stanach Zjednoczonych MQ-9 Reaper – poinformował w środę portal The Drive.

Jak poinformował w środę portal The Drive, Iran zaprezentował drona Kaman-22, który wydaje się być wzorowany na wyprodukowanym w Stanach Zjednoczonych MQ-9 Reaper.

Generał brygady Aziz Nasirzadeh, dowódca sił powietrznych Islamskiej Republiki Iranu, powiedział: „Ten dron jest wyposażony w ładunek bojowy i optyczny oraz jest zaprojektowany w oparciu o potrzeby operacyjne Sił Powietrznych i znajduje się w końcowej fazie produkcji”.

Dodał także: „Dron Kaman 22 o możliwym czasie lotu ponad 24 godzin i zasięgu 3000 kilometrów, ma możliwość identyfikacji, monitorowania i zbierania informacji oraz fotografowania odległych celów, a przenosząc różnorodną inteligentną amunicję zapewni dużą siłę uderzenia”.

Na koniec dowódca irańskich Sił Powietrznych zauważył: „Dziś możemy produkować różne typy dronów w zależności od potrzeb sił zbrojnych, a w przyszłości pracujemy także nad konstrukcją innych typów dronów”.

Kaman dzieli z odnoszącym sukcesy amerykańskim dronem ogólny kształt: główne różnice dotyczą podwozia przedniego, końcówek skrzydeł i wklęsłego garbu na dziobie. Dron wydaje się przenosić nieznaną głowicę wraz z sześcioma (czterema kierowanymi i dwiema niekierowanymi) rakietami. Iranowi nie jest obce modyfikowanie zachodnich dronów: byli w stanie pracować na schwytanych amerykańskich dronach takich jak Scan Eagle i RQ-170.

