Biuro Przemysłu i Bezpieczeństwa Departament Stanu USA zatwierdziło obostrzenia jakie mają objąć eksport podzespołów i sprzętu elektronicznego.

Jak podała we wtorek rosyjska telewizja Dożdż biuro Departamentu Handlu chce ograniczenia sprzedaży półprzewodników, systemów radarowych, komputerów, sprzętu telekomunikacyjnego do Chin, Rosji, Armenii, Azerbejdżanu, Kazachstanu, Ukrainy, Białorusi, Iraku i Wenezueli. Amerykańscy eksporterzy by sprzedać tego typu sprzęt i podzespoły do wymienionych państw będą musieli uzyskać specjalną licencję wydawaną właśnie przez Departament Handlu. Do tej pory wiele cała grupa przedsiębiorstw była zwolniona z takiego obowiązku.

Amerykańskie władze twierdzą, że wprowadzają obostrzenia na wyżej wymienione produkty ponieważ są one produktami podwójnego zastosowania, to jest mogą być wykorzystywane zarówno w sferze cywilnej jak i wojskowej. Decyzja ta ma tym większe znacznie, że jak podaje rosyjska telewizja Biuro Przemysłu i Bezpieczeństwa Departament Stanu rozszerzyło listę towarów podwójnego zastosowania. Rozszerzona lista produktów podwójnego zastosowanie, które będą mogły być sprzedawane tylko na podstawie licencji dotyczy jednak wyłącznie eksportu do Chin, Rosji i Wenezueli. Nowe regulacje obowiązują od 29 czerwca. Tym samym władze USA zrealizowały plany o których pisaliśmy na naszym portalu jeszcze w kwietniu.

Zarówno telewizja Dożdż jak i RBK uznały, że nowe reguły poważnie wpłyną na obrót handlowy między Rosją a USA.

tvrain.ru/rbc.ru/kresy.pl