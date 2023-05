Czechy przekażą Ukrainie dwie wyrzutnie obrony przeciwpowietrznej

Czechy przekażą Ukrainie dwie wyrzutnie systemu obrony przeciwpowietrznej 2K12 Kub wraz z pociskami, ogłosił w środę czeski prezydent Petr Pavel.



Przywódca Czech zaznaczył, że jego państwo przekazało już Siłom Zbrojnym Ukrainy łącznie około stu czołgów i podobną liczbę transporterów opancerzonych. Jednak uznał, że poza tym Ukraińcy potrzebują, przed spodziewanym decydującym etapem wojny, wzmocnienia swoich Sił Powietrznych. Z tego też względu Pavel uznał za wskazane przekazanie im czeskich samolotów szturmowych Aero L-159, podała, za “Českimi novinami”, ukraińska agencja informacyjna UNIAN.

Prezydent Czech mówił w środę również o tym, że państwa zachodnie dotychczas wstrzymywały się z dostarczaniem nowoczesnych myśliwców, ponieważ przeszkolenie do ich użycia zajmuje stosunkowo dużo czasu, a także dlatego, że maszyny zawierają tajne systemy uzbrojenia. Państwa sojusznicze nie chcą, aby te urządzenia wpadły w ręce Rosji w przypadku zestrzelenia. Jednak Pavel ujawnił nieoczekiwanie, że “negocjacje trwają i nie zdziwmy się jeśli w końcu Ukraina otrzyma kilka F-16, być może z częścią tego sprzętu zdemontowaną” – zacytowała ukraińska agencja.

2K12 Kub to system kierowanych rakiet ziemia–powietrze opracowany w ZSRR na początku lat 60. XX wieku, przeznaczony do obrony wojsk i obiektów przed środkami napadu powietrznego lecącymi z prędkością poddźwiękową i naddźwiękową na wysokości od 50 do 10 000–14 000 m i w odległości od 3,5 do 24 km.

Każda jednostka systemu składa się ze stacji radiolokacyjnej, wyrzutni, stacji kontrolno-pamiarowej i dwóch pojazdów.

Aero L-159 to z kolei lekki, odrzutowy samolot szturmowy produkowany przez samych Czechów we współpracy z Boeingiem w latach 1997-2004. Czesi wznowili jeszcze produkcję w 2017 r. po zamówieniu ze strony Iraku. Kolejne zamówienie złożył Wietnam.

unian.net/kresy.pl