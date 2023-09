Baterie Patriot, nowe Morskie Jednostki Rakietowe, elementy zestawu Pilica+. Nowy umowy dla wojska zatwierdzone

Szef MON podpisał nowe umowy, dotyczące pozyskania dla Wojska Polskiego 6 baterii systemu Patriot/IBCS, dwóch nowych Morskich Jednostek Rakietowych, elementów zestawu Pilica+ i bezzałogowców FlyEye.

Jak poinformowało w komunikacie Ministerstwo Obrony Narodowej, we wtorek przy okazji targów zbrojeniowych w Kielcach, szef resortu Mariusz Błaszczak podpisał szereg umów na pozyskanie broni i sprzętu dla Wojska Polskiego. Dotyczą one przede wszystkim budowy kompleksowego systemu obrony powietrznej i przeciwrakietowej.

Minister Błaszczak, w obecności prezydenta Andrzeja Dudy, zatwierdził trzy umowy na pozyskanie elementów 3 dywizjonów, czyli 6 kolejnych baterii, systemu PATRIOT/IBCS w ramach realizacji II fazy programu WISŁA. Będzie to realizowane w ramach amerykańskiego programu Foreign Military Sales (FMS).

Serwis wojsko-polskie.pl informuje, że Polska ma pozyskać w ramach tych umów 12 radarów dookólnych LTAMDS, 48 wyrzutni systemu PATRIOT M903 oraz zapas pocisków rakietowych PAC-3 MSE, a także pakiety szkoleniowy i logistyczny. Umowy dotyczące systemu IBCS będą zawierane w dalszej kolejności.

Przypomnijmy, że pod koniec sierpnia br. zatwierdzono umowy offsetowe na elementy drugiej fazy programu Wisła z firmami Raytheon i Lockheed Martin, których łączna wartość to około 1 miliard złotych. W Polsce powstanie zaplecze usługowo-naprawcze i produkcyjne wspierające system Wisła, składający się m.in. z takich elementów jak radar LTAMDS i rakiety PAC-3 MSE. Termin realizacji zobowiązań określono na pięć lat. Z kolei polski przemysł, podobnie jak w I fazie, będzie odpowiedzialny za dostarczenie m.in. wszystkich pojazdów specjalistycznych, w tym samochodów transportowo-załadowczych, kabin dowodzenia.

Dostawy pierwszych dwóch baterii w ramach II fazy programu WISŁA zostaną zrealizowane na przełomie 2026 i 2027 r. Zakończenie planowane jest w 2029 roku.

Ponadto, jak poinformowano, minister obrony zatwierdził umowę dotyczącą pozyskania dwóch kolejnych Morskich Jednostek Rakietowych. Chodzi o umowę między Agencją Uzbrojenia a Kongsberg Defence & Aerospace. Dotyczy dostarczenia elementów systemu Naval Strike Missile (NSM) dla dwóch jednostek rakietowych, w tym wozów dowodzenia, wyrzutni oraz kilkuset rakiet przeciwokrętowych NSM. Jak podano, wartość zamówienia wynosi ok. 8 mld złotych brutto. Dostawy mają zostać zrealizowane w latach 2026-2032.

„Dziś mamy jedną Morską Jednostkę Rakietową. Zamówiliśmy właśnie dwie kolejne. To też jest bardzo dobra broń. To jest broń, która skutecznie odstrasza agresora” – oświadczył minister obrony.

Szef MON zatwierdził również umowę na Zautomatyzowane Stanowisko Dowodzenia ZENIT-MP+ dedykowany dla zestawów PILICA+ oraz umowę ramową na bezzałogowce FlyEye. Ta ostatnia, z terminem obowiązywania do końca 2035 roku, zakłada pozyskanie blisko 1700 bezzałogowców w ramach kolejnych umów wykonawczych, w najnowszych wersjach rozwojowych. Z kolei stanowiska dowodzenia dla zestawów PILICA+ mają zostać dostarczone w latach 2025-2029 w liczbie 22. Wartość umowy to ok. 650 mln zł brutto.

„Naszym wielkim osiągnięciem jest też to, że trafią na wyposażenie Wojska Polskiego radary dookólne – to jest nowość.(…) Już implementujemy system dowodzenia IBCS. Najnowocześniejszy na świecie system, który daje nam sieciocentryczność. Patrioty będą wpięte w jedną sieć razem z i-Launcherami, razem z systemem Narew. Dodatkowo do tej sieci będą dopięte wyrzutnie artyleryjskie. W tej sieci będą operowały także samoloty F-35, które w przyszłym roku już trafią na wyposażenie Wojska Polskiego” – mówił, cytowany w komunikacie MON minister Błaszczak.

Jak pisaliśmy wcześniej, minister obrony Mariusz Błaszczak zatwierdził umowy ws. rozbudowy programu NAREW, dotyczącego pozyskania zestawów rakiet krótkiego zasięgu. Głównym wykonawcą zamówień będzie Polska Grupa Zbrojeniowa.

– Mamy wszyscy wielką satysfakcję, że tak dynamicznie rozwija się Wojsko Polskie. To ważne umowy, zwłaszcza te dotyczące systemu obrony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej – powiedział po zatwierdzeniu umów szef MON.

W maju 2022 roku Agencja Uzbrojenia podała, że dostawy rakietowych systemów obrony powietrznej Patriot/IBCS w ramach II fazy programu Wisła przewidywane są w latach 2026-2028 – podała Agencja Uzbrojenia.

MON / gov.pl / wojsko-polskie.pl / Kresy.pl