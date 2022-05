Armatohaubice Caesar na Ukrainie [+FOTO]

Francuskie samobieżne haubice Caesar 155 mm znalazły się już na froncie wojny rosyjsko-ukraińskiej – poinformował we wtorek naczelny dowódca sił zbrojnych Ukrainy Walerij Załużny.

Jak poinformował we wtorek Walerij Załużny, naczelny dowódca sił zbrojnych Ukrainy, francuskie samobieżne haubice Caesar 155 mm znalazły się już na froncie wojny rosyjsko-ukraińskiej.

Wojskowi udostępnili zdjęcia, na których widać załogi korzystające z dostarczonych Ukrainie haubic samobieżnych Caesar na kołowym podwoziu.

„Nasi artylerzyści szybko opanowali nowe działa samobieżne w ciągu zaledwie 2-3 godzin. Serdecznie dziękuję naszym partnerom za pomoc! Przyczynia się do naszego zwycięstwa” – powiedział Walerij Załużny.

Emmanuel Macron już w kwietniu poinformował, że Francja dostarcza Ukrainie „różne rodzaje broni”, w tym pociski przeciwczołgowe MILAN i armatohaubice CAESAR.

Jak informowaliśmy, Siły Zbrojne Ukrainy otrzymały haubice FH-70. Haubice zostały już przekazane do walki w ramach ukraińskich jednostek artyleryjskich i działają na froncie.

Lokalne media, powołując się na swoje źródła, informowały wcześniej, że Ukraina otrzyma haubice FH-70 z Włoch. Haubice były częścią nowego – trzeciego – pakietu pomocy wojskowej z tego kraju.

FH-70 to holowana haubica opracowana przez Wielką Brytanię i Niemcy w 1969 roku. Później do listy producentów dołączyły Włochy. Projekt miał zastąpić amerykańską haubicę M114 155 mm. W 1976 roku haubica została przyjęta do służby.

The powerful voice of M777 in Ukraine is now joined by a new partner – 155-mm howitzers FH70. This duo is annihilating the russian occupiers. To reach a crescendo in this „musical repertoire” we need the famous soloist of our time – MLRS. pic.twitter.com/niCfFdnOmH

— Defence of Ukraine (@DefenceU) May 26, 2022