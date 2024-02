Apel o nowy przedmiot w szkole. Ma uczyć m.in. „szacunku dla osób LGBT i ich seksualności”

Rzecznik Praw Pacjenta zaapelował do Minister Edukacji Narodowej o wprowadzenie nowego przedmiotu. W ramach „Wiedzy o zdrowiu” uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych mieliby uczyć się także „szacunku dla osób LGBT i ich seksualności”.

Pod koniec stycznia br. rzecznik praw pacjenta Bartłomiej Chmielowiec zwrócił się z apelem do minister edukacji narodowej o rozważenie wprowadzenie do programu nauczania nowego przedmiotu o nazwie „Wiedza o zdrowiu”. Ma on być wzorowany na przedmiocie „Wiedza o społeczeństwie”. Miałby zostać wprowadzony do nauczania wczesnoszkolnego, tj. w klasach 1-3.

Jak czytamy w oficjalnym komunikacie na stronie Rzecznika Praw Pacjenta (RPP), „edukacja zdrowotna odgrywa ważną rolę w budowaniu świadomości zdrowotnej i profilaktyce”, a także „zapewnia niezbędne informacje dotyczące zdrowego stylu życia, prawidłowego odżywiania, aktywności fizycznej i kontroli zdrowia”. Zaznaczono, że wcześniej rzecznik już wielokrotnie występował w tej sprawie do Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia oraz Rzecznika Praw Dziecka.

Rzecznik uważa, że w tym celu „konieczne jest opracowanie narzędzia umożliwiającego przekazanie usystematyzowanej wiedzy”. Podkreślił przy tym, że „kluczowe jest też byśmy zaczynali jak najwcześniej, dostosowując przekazywaną wiedzę do odbiorców”.

W piśmie do minister edukacji z 23 stycznia, Chmielowiec w pierwszej kolejności wskazuje na potrzebę promowania szczepień ochronnych. Zaznaczył, że „tylko 60% mieszkańców” Polski jest w pełni zaszczepionych przeciwko SARS-CoV-2, a ogólnie tzw. wyszczepialność wśród dzieci i dorosłych spada. Jego zdaniem, wprowadzenie przedmiotu edukacji zdrowotnej do szkół umożliwi uczniom m.in. zrozumienie znaczenia działań profilaktycznych oraz oceny skuteczności szczepień ochronnych.

Następnie RPO podkreśla, że „edukacja zdrowotna pozwoli także na poruszenie kwestii takich jak seksualność, profilaktyka związana z zdrowiem psychicznym, szacunek dla osób LGBT i ich seksualności”. Z treści pisma wynika zatem, że jednym z założeń przedmiotu „Wiedza o zdrowiu” ma być promowanie wśród dzieci z klas 1-3 elementów tzw. edukacji seksualnej oraz agendy ruchu LGBT, w tym także ideologii gender.

Przeczytaj: Bodnar przeprosił ruch LGBT za krzywdę „ze strony Państwa Polskiego”

„Kształcenie kompetencji zdrowotnych, właściwych postaw u dzieci i młodzieży oraz szacunku dla innych osób przyczyni się do lepszego zarządzania własnym zdrowiem, unikania ryzykownych zachowań w przyszłości i wytworzenia otwartej, pełnej szacunku postawy wobec innych” – twierdzi rzecznik w piśmie do szefowej resortu edukacji.

Następnie powołuje się na przykłady z innych państw – Czech, Łotwy i Finlandii, by uzasadnić potrzebę wprowadzenia nowego przedmiotu do szkół. „W wielu rozwiniętych krajach Europy i na świecie praktykuje się edukowanie młodzieży w zakresie wiedzy o zdrowiu” – zaznaczył Chmielowiec. Przekazał również już opracowane scenariusze lekcji edukacyjnych oraz informator z zakresu praw pacjenta dla klas 1-3 szkół podstawowych, wraz z plakatem zawierającym opracowane prawa dziecka-pacjenta. Materiały zostały przygotowane wspólnie z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji.

Przeczytaj: El Mundo: Hiszpański rząd zatwierdził program dla dzieci oparty na “teorii queer”

Czytaj także: Episkopat przypomina ws. tęczowego piątku: szkoła to nie miejsce na propagowanie środowisk LGBTQ

Komentując sprawę w mediach społecznościowych Młodzież Wszechpolska zaznacza, że Bartłomiej Chmielowiec sprawuje funkcję Rzecznika Praw Pacjenta od 2017 roku i został powołany za rządów Prawa i Sprawiedliwości.

🏳️‍🌈 PROPAGANDA LGBT JUŻ NIEDŁUGO W POLSKIEJ SZKOLE❓ 💬 Bartłomiej Chmielowiec – Rzecznik Praw Pacjenta, zwrócił się z apelem do Barbary Nowackiej, Ministra Edukacji Narodowej, o rozważenie włączenia do programu nauczania nowego przedmiotu „Wiedza o Zdrowiu”. 🏫 W ramach tego… pic.twitter.com/WgPLVghnXR — Młodzież Wszechpolska (@MWszechpolska) February 1, 2024

Przeczytaj również: Tzw. edukacja seksualna w szkole bez zgody rodziców? Sąd unieważnił deklarację gm. Istebna ws. ideologii LGBT

Zobacz: Władze Poznania sfinansują szkolenia w szkołach prowadzone przez organizację homoseksualistów

gov.pl / Kresy.pl