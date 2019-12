USA: spalił flagę LGBT zabraną sprzed protestanckiej świątyni, skazano go na 16 lat więzienia

W stanie Iowa na 16 lat więzienia skazano mężczyznę, który zabrał flagę LGBT zawieszoną na lokalnej świątyni protestanckiej, po czym spalił ją przed klubem dla dorosłych.

Do zdarzenia doszło 11 czerwca br. około północy w mieście Ames, w stanie Iowa. 30-letni Adolfo Martinez w klubie „dla dorosłych” Dangerous Curves Gentleman’s Club groził osobom, które się w nim znajdowały. Wezwano policję, ale zanim funkcjonariusze przyjechali, obsługa wyrzuciła go z lokalu.

Wówczas Martinez udał się do okolicznego kościoła-zboru protestanckiego Zjednoczonego Kościoła Chrystusa, dwie przecznice dalej, na zewnątrz którego, nad wejściem, zawieszona była tęczowa flaga LGBTQ, tzw. pride banner, z napisem w jęz. angielskim „Bóg wciąż przemawia”. Martinez zabrał ją, po czym wrócił pod wspomniany klub i podpalił używając płynu do zapalniczki. Miał też grozić podpaleniem lokalu.

Mężczyzna został szybko aresztowany. Przyznał się, że ukradł sprzed świątyni protestanckiej tęczową flagę i spalił ją. Tłumaczył, że zrobił to, ponieważ „przeciwstawia się homoseksualizmowi”. Twierdził, że zrobienie tego było dla niego „zaszczytem” oraz, że „to było błogosławieństwo od Pana”. – Spaliłem ich dumę [ang. pride, nawiązanie do „pride banner” – red.], tak po prostu – powiedział w rozmowie z dziennikarzami; słowa te zostały dołączone do materiału dowodowego.

Pastorem we wspomnianym kościele-zborze protestanckim jest Eileen Gebbie, która otwarcie deklaruje orientację homoseksualną i popiera ideologię LGBT. W rozmowie z mediami powiedziała, że Ames nie jest tak postępowym miastem, jak się uważa i „nadal mieszka tu duża, zamknięta społeczność”. Jej zdaniem, oskarżony został słusznie uznany za winnego, bo popełnił przestępstwo „z bigoterii i nienawiści”.

W ubiegłym miesiącu Martineza uznano za winnego tzw. zbrodni z nienawiści, a także niepokojenia trzeciego stopnia i lekkomyślnego obchodzenia się z ogniem. Zarzut dotyczący zbrodni z nienawiści (hate crime) został dodany później. Tłumaczono to tym, że oskarżony wziął na cel „własność kościoła” [zboru- red.], z uwagi na to „co ona reprezentuje w rozumieniu orientacji seksualnej”. W środę mężczyzna został skazany na ponad 16 lat więzienia, a za kratkami spędzi co najmniej 15 lat. Prokurator hrabstwa Story Jessica Reynolds powiedziała, że Martinez to pierwsza w historii hrabstwa osoba skazana za zbrodnię na tle nienawiści. Podkreśliła też, że to ważne, iż lokalna społeczność sprzeciwia się takim działaniom, a ci, którzy się tego dopuszczają, ponoszą surowe konsekwencje.