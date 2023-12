Antychrześcijańska symbolika na koszulce nowej minister rodziny

Internauci przypomnieli zdjęcie nowej minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, na którym jest ubrana w koszulkę z antychrześcijańską symboliką.

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk to nowa minister rodziny, pracy i polityki społecznej w centrolewicowym rządzie. W sobotę internauci przypomnieli jej zdjęcie, którym został zilustrowany jej wywiad dla “Wysokich Obcasów” z 2020 roku. Polityk lewicy miała na sobie koszulkę z antychrześcijańską symboliką.

Zdjęcie wywołało falę komentarzy w sieci.

Sprawę skomentował na platformie X były minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek: “Wczoraj pisałem i mówiłem o chrystianofobii. I tu jest potwierdzenie. A wyobrażacie sobie, co by było, gdyby ktoś (nawet nie musi być z PiS) założył podobną koszulkę, tylko zamiast krzyży byłyby tam symbole judaistyczne czy muzułmańskie?…. no ale krzyże i chrześcijaństwo można obrażać, zdaniem chrystianofobów, bo to jest cool i oznacza ‘tolerancję'”.

Sprawę skomentował na platformie X były minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek: "Wczoraj pisałem i mówiłem o chrystianofobii. I tu jest potwierdzenie. A wyobrażacie sobie, co by było, gdyby ktoś (nawet nie musi być z PiS) założył podobną koszulkę, tylko zamiast krzyży byłyby tam symbole judaistyczne czy muzułmańskie?…. no ale krzyże i chrześcijaństwo można obrażać, zdaniem chrystianofobów, bo to jest cool i oznacza 'tolerancję'".

“Minister rodziny w nowym rządzie. Teraz wyobraźcie sobie, że zamiast krzyży ma na koszulce gwiazdę Dawida, albo półksiężyc… Gdyby założyła taką koszulkę natychmiast wyleciałaby ze stanowiska” – napisał z kolei Sławomir Jastrzębowski.

"Minister rodziny w nowym rządzie. Teraz wyobraźcie sobie, że zamiast krzyży ma na koszulce gwiazdę Dawida, albo półksiężyc… Gdyby założyła taką koszulkę natychmiast wyleciałaby ze stanowiska" – napisał z kolei Sławomir Jastrzębowski.

Skandaliczna koszulka poslanki Lewicy! Składam wniosek do @szymon_holownia w sprawie wykluczenia posłanki Dziemianowicz-Bąk z obrad Sejmu oraz ukaranie finansowe! Składam również wniosek o wykluczenie wicemarszałka Włodzimierza Czarzastego z funkcji wicemarszałka Sejmu. W… pic.twitter.com/Kn1A4t0nvN — OstatniaProsta  (@xOstatniaProsta) December 16, 2023

W przywołanym wywiadzie dla Wysokich Obcasów Dziemianowicz-Bąk, ówczesna poseł Lewicy oświadczyła, że nie jest antyklerykalna, ale jest “zwolenniczką świeckości państwa”. “I nie walczę z Kościołem, ale walczę z patologiami i uważam, że państwo powinno dążyć do rozliczenia Kościoła z przestępstw pedofilii. Podkreślam – to, czy i jak Kościół sam się z tego rozliczy, to jego sprawa i nic mi do tego. Ja chcę, żeby państwo chroniło swoich obywateli i pociągało do odpowiedzialności tych, którzy ich krzywdzą. Księży także” – mówiła.

“Winą za to, jak bardzo Kościół wkroczył w życie obywatelek i obywateli, obarczam państwo – bo to władze państwowe na to pozwoliły, a wręcz przez lata do tego zachęcały” – twierdziła polityk Lewicy.

