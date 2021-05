Amerykańska flota zatrzymała przemyt broni rosyjskiej i chińskiej produkcji [+VIDEO]

Piąta Flota Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych zatrzymała na Morzu Arabskim statek bez bandery przemycający broń wyprodukowaną w Rosji i Chinach – poinformowała Flota w niedzielę.

„Tysiące nielegalnej broni zatrzymanej przez krążownik USSMonterey z bezpaństwowca na wodach międzynarodowych Północnego Morza Arabskiego w dniach 6-7 maja” – napisano.

Thousands of illicit weapons interdicted by guided-missile cruiser @USSMonterey (CG 61) from a stateless dhow in international waters of the North Arabian Sea on May 6-7.

Przechwycony skład broni obejmował dziesiątki zaawansowanych rosyjskich przeciwpancernych pocisków kierowanych, tysiące chińskich karabinów szturmowych Typ 56 oraz setki karabinów maszynowych PKM, karabinów snajperskich i granatników z napędem rakietowym. Inne elementy broni obejmowały zaawansowane celowniki optyczne, podała Flota w oświadczeniu.

„USS Monterey i jego zaokrętowany zespół odkrył nielegalny ładunek podczas rutynowej weryfikacji bandery prowadzonej na wodach międzynarodowych zgodnie ze zwyczajowym prawem międzynarodowym” – napisano na Twitterze.

Laid out on the deck of @USSMonterey

Cache of seized weapons included: dozens of advanced Russian-made anti-tank guided missiles; 1000s of Chinese Type 56 assault rifles; 100s of PKM machine guns, sniper rifles & rocket-propelled grenades launchers. Plus advanced optical sights pic.twitter.com/U00EB74XEf

