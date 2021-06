Ambasada USA w Kijowie chwali koszulki ukraińskiej reprezentacji, na których znalazło się banderowskie pozdrowienie

W poniedziałek ambasada USA w Kijowie pochwaliła nowe koszulki ukraińskie reprezentacji, na których znalazło się banderowskie pozdrowienie. Ukraińscy Piłkarze wystąpią w nich na nadchodzących mistrzostwach Europy.

Podoba nam się ich wygląd. Sława Ukrainie! – napisano w poniedziałek na profilu twitterowym ambasady USA w Kijowie. Ukraińscy piłkarze wystąpią w nowych koszulkach na nadchodzących mistrzostwach Europy.

🇺🇦 Нам подобається нова форма. Слава Україні! #КримЦеУкраїна

🇺🇸 Love the new look. Glory to Ukraine! #CrimeaisUkraine pic.twitter.com/a6SOgsTvlz — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) June 7, 2021

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Przypomnijmy, że w niedzielę Andrij Pavelko, prezes Federacji Piłki Nożnej Ukrainy, zaprezentował na Facebooku koszulki, w których ukraińscy piłkarze wystąpią na nadchodzących mistrzostwach Europy. Na kołnierzyku koszulki znalazło się hasło „Sława Ukrajini. Herojam Sława”, które stanowiło oficjalne pozdrowienie wśród band OUN i UPA.

Zobacz także: Banderowskie pozdrowienie w ustach prezydenta RP w Kijowie [+VIDEO]

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Należy podkreślić, że hasło „Sława Ukrajini” (chwała Ukrainie) i odzew „herojam sława!” (chwała bohaterom) to organizacyjne pozdrowienie ludobójczej banderowskiej Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, odpowiedzialnej za zamordowanie ponad 100 tys. Polaków. Do 1943 roku pozdrowienie to wiązało się z faszystowskim gestem podniesionej prawej ręki. Zostało spopularyzowane podczas protestów na kijowskim Majdanie, a w październiku 2018 roku stało się oficjalnym pozdrowieniem ukraińskiej armii i policji.

Zobacz także: Euro 2020 – kto jest faworytem bukmacherów?

Czytaj także: Wjatrowycz: „Sława Ukrainie” to hasło banderowskie

Kresy.pl