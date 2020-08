Amerykańska armia ujawniła nagranie z testu naddźwiękowego pocisku

Amerykańska armia opublikowała nowe materiały wideo z testu naddźwiękowego pocisku, który przeprowadziła we współpracy z Marynarką Wojenną USA wcześniej w tym roku, w tym klipy z lotu i uderzenia w wyznaczony obszar docelowy – poinformował portal The Drive we wtorek.

Jak poinformował we wtorek portal The Drive, amerykańska armia opublikowała nagranie z testu naddźwiękowego pocisku z początku roku. Test przeprowadzony był we współpracy z Marynarką Wojenną USA.

Generał Neil Thurgood, dyrektor do spraw hipersoniki i przestrzeni kosmicznej w biurze zastępcy sekretarza armii do spraw logistyki i technologii, pokazał wideo w ramach wirtualnego odprawy w dniu 4 sierpnia. Prezentacja była częścią dorocznego Sympozjum Obrony Kosmicznej i Przeciwrakietowej, które w tym roku obyło się online w związku z trwającą pandemią COVID-19.

Prezentacja zaczęła się od nagrania testowego pocisku znajdującego na w placówce na Kauai na Hawajach, w dniu wystrzelenia, 19 marca 2020 roku, następnie przechodzi do wystrzelenia pocisku. Zarówno amerykańska armia jak i marynarka wojenna stwierdziły, że test okazał się sukcesem, a opierał się na wcześniejszych wystrzeleniach przeprowadzonych jeszcze w 2017 roku.

„Zrywa się dość szybko” – poinformował generał porucznik Thurgood, opisując materiał filmowy, ale bez podania dokładnej szybkości.

Rakiety hipersoniczne amerykańskiej armii i marynarki wojennej, nie są zasilane i zazwyczaj używają dopalaczy rakietowych, aby napędzać je do optymalnej prędkości i wysokości. Następnie ześlizgują się w atmosferze w kierunku celu z prędkością hipersoniczną po zmiennej trajektorii. Są również zdolne do manewrowania na boki.

Hipersoniczne rakiety mają nieprzewidywalny profil lotu w porównaniu do tradycyjnych pocisków balistycznych, nawet tych ze zdolnościami manewrowymi. To z kolei w połączeniu z ich ekstremalną szybkością sprawia, że ​​przeciwnikowi bardzo trudno jest bronić się przed tą bronią, wykrywać jej pozycję lub w inny sposób ukrywać się przed uderzeniem.

