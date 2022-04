Amerykanie szkolą ukraińskich żołnierzy w Niemczech

Amerykańscy żołnierze w Niemczech rozpoczęli szkolenie ukraińskich żołnierzy w zakresie kluczowych systemów używanych do obrony Ukrainy przed rosyjską inwazją, powiedział w piątek sekretarz prasowy Pentagonu John F. Kirby.

Jak poinformował sekretarz prasowy Pentagonu John F. Kirby, amerykańscy żołnierze w Niemczech rozpoczęli szkolenie ukraińskich żołnierzy w zakresie kluczowych systemów używanych do obrony Ukrainy przed rosyjską inwazją. „Wysiłki te opierają się na początkowym szkoleniu artyleryjskim, które siły Ukrainy już przeszły gdzie indziej, a także obejmują szkolenie w zakresie systemów radarowych i pojazdów opancerzonych, które zostały niedawno ogłoszone jako część pakietów pomocy ” – powiedział Kirby.

„Niedawne spotkanie członków Gwardii Narodowej Florydy z ich ukraińskimi kolegami, jak nam powiedziano, było emocjonalnym spotkaniem, biorąc pod uwagę silne więzi, które powstały, gdy mieszkali i pracowali razem, zanim tymczasowo rozstali się w lutym” – powiedział Kirby.

Ten wysiłek szkoleniowy jest bezpośrednim wsparciem ostatnich pakietów pomocy w zakresie bezpieczeństwa USA „zaprojektowanych, aby pomóc Ukrainie wygrać dzisiejsze bitwy i zbudować siłę na jutro” – powiedział Kirby.

Większość szkoleń na nowych systemach, które otrzymuje Ukraina, przeprowadzą gwardziści z Florydy. Mogą oczywiście wezwać jednostki wojskowe w Niemczech do pomocy, jeśli będą tego potrzebować, powiedział sekretarz prasowy.

Urzędnicy amerykańscy chcą, aby szkolenie było użyteczne i konstruktywne, ale nie uciążliwe. Rzecznik zaznaczył, że Ukraińcy toczą wojnę w swoim kraju i nie mają czasu na długie zajęcia szkoleniowe. W związku z tym ukraińskie wojsko wybrało personel artylerii do nauki obsługi haubicy M-777.

„Jak można sobie wyobrazić, ci żołnierze są chętni do nauki tych nowych umiejętności, ale są również chętni do zastosowania tych nowych umiejętności w konflikcie” – powiedział Kirby.

Sekretarz powiedział, że Stany Zjednoczone nieustannie obserwują przygotowania nuklearne Rosji, a urzędnicy uważają, że amerykańskie odstraszanie jest prawidłowo ustawione. Poinformował, że Stany Zjednoczone poważnie traktują wszelkie zagrożenia i są przygotowane.

„Nie będę zagłębiać się w psychologię Władimira Putina” – powiedział Kirby. „Trudno patrzeć na to, co robi na Ukrainie, co jego siły robią na Ukrainie i myśleć, że jakakolwiek etyczna, moralna jednostka mogłaby to usprawiedliwić. Trudno spojrzeć na niektóre obrazy i wyobrazić sobie, że każdy dobrze myślący, poważny, dojrzały przywódca by to zrobił”.

Kresy.pl