800 plus i inne świadczenia rodzinne dla Ukraińców. Ukraińskie media tłumaczą, jak je uzyskać

Portal ukraińskiej stacji Kanał 24 zamieścił aktualny wykaz świadczeń rodzinnych, dostępnych dla Ukraińców w Polsce wraz z informacjami, jak je sprawnie uzyskać.

Pod koniec grudnia ub. roku ukraiński serwis internetowy stacji 24TV, (Kanał 24) skierowany do Ukraińców-emigrantów, zamieścił artykuł na temat świadczeń socjalnych, przysługujących Ukraińcom żyjącym w Polsce.

„Polska planuje podwyższyć świadczenia dla Ukraińców z dziećmi: co powinni wiedzieć migranci” – brzmi tytuł opisywanego artykułu. Zaznaczono w nim, że część ukraińskich uchodźców była zmuszona przeprowadzić się do naszego kraju ze względów bezpieczeństwa.

„Rozumiejąc potrzebę migrantów do poprawy swojej sytuacji materialnej, Polska oferuje świadczenia socjalne i programy pomocy finansowej. Ponadto Ukrainki posiadające dzieci mają prawo do zasiłku rodzinnego” – czytamy w tekście. W oparciu o informacje międzynarodowego serwisu transakcyjnego TransferGo, poprzez który również Ukraińcy wysyłają pieniądze do swojego kraju, opublikowano listę świadczeń, o które mogą ubiegać się ukraińscy migranci i na jakich warunkach.

Przede wszystkim ukraiński portal zaznacza, że Ukraińcy mają prawo do świadczenia rodzinnego – od tego roku 800 plus (800 zł to równowartość ponad 7300 hrywien, czyli nieco więcej, niż wynosi na Ukrainie pensja minimalna). Z tych informacji wynika, że będzie ono przysługiwać również tym obywatelom Ukrainy, którzy przyjadą do Polski po 1 lutego br. Świadczenie wypłacane jest na rachunek bankowy w Polsce i przez okres pobytu dziecka na terytorium naszego państwa. Zostaje zawieszone nawet w przypadku kilkudniowego wyjazdu, jednak można je później odnowić. Nie jest wymagany status UKR, czyli świadczenie dotyczy również dzieci imigrantów zarobkowych.

Nie można wykluczyć, że w obecnych warunkach społeczno-gospodarczych na Ukrainie, imigrantom może w pewnym sytuacjach opłacać się przyjazd z dziećmi, z racji możliwości uzyskania dodatkowych środków.

Przeczytaj: Jednodniowe wyjazdy Ukraińców po świadczenia do Polski – ZUS i ministerstwo zaprzeczają

Ponadto, Ukraińcom przysługuje prawo do Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego (RKO), świadczenia skierowanego do rodziców dzieci w wieku od 1 roku do 3 lat. Wynosi on od 500 do 1000 zł miesięcznie. Przysługuje obcokrajowcom z kartą stałego pobytu, zezwoleniem na pobyt tymczasowy oraz Ukraińcom ze statusem UKR.

W artykule zaznaczono też, że imigranci z Ukrainy, którym w Polsce urodziło się dziecko, mogą otrzymać tzw. becikowe w wysokości 1000 zł. Warunkiem jest, że matka musi być zarejestrowana u ginekologa-położnika w naszym kraju od 10 tygodnia ciąży oraz, że dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1922 zł.

W ramach programu 400+ dzieci Ukraińców uczęszczające do żłobka otrzymują miesięcznie 400 złotych na pokrycie części kosztów (nie dotyczy to wyżywienia). Jeśli są one niższe, różnica jest wypłacana. Świadczenie przysługuje głównie dzieciom uchodźców z Ukrainy. Z kolei ukraińskie dzieci, uczące się w polskich szkołach, mogą 300 zł z programu „Dobry Start”. W 2024 roku będzie ono dostępne tylko w przypadku przedłużenia ochrony tymczasowej.

Czytaj również: 2,6 mld złotych na świadczenia socjalne dla Ukraińców – wynika z danych rządu

Jak informowaliśmy, liczba świadczeń wypłaconych przez ZUS cudzoziemcom w programie Rodzina 500 plus za okres pierwszej połowy 2023 roku wyniosła ponad 2 mln. Tak wynika z danych Zakładu. Większość środków otrzymali Ukraińcy.

We wrześniu ub. roku do kwestii świadczeń socjalnych dla Ukraińców w Polsce odniósł się rzecznik rządu Piotr Müller. “Nic nie jest na stałe dane, tylko na okres trwającego konfliktu zbrojnego i przepisy po prostu wygasną na początku przyszłego roku” – oświadczył.

Jednak parę tygodni później, na krótko przed październikowymi wyborami, znany polityk PiS Radosław Fogiel oświadczył, że ówczesny rząd nie ma planów, żeby wprowadzać zmiany ws. socjalu dla Ukraińców.

„Polski rząd przyjął prostą zasadę: świadczenia, które przysługują Polakom, przysługują też ukraińskim uchodźcom w Polsce. (…) znacząca większość Ukraińców obecnych w Polsce pracuje, zarabia, płaci podatki, wielu wiąże swoją przyszłość z Polską. Dorzucają się do systemu, w tym systemu ubezpieczeń społecznych. Nie ma planów, żeby wprowadzać zmiany” – twierdził Fogiel.

Należy w tym kontekście przypomnieć wyniki sondażu Zespołu Badawczego Openfield z lutego br. Aż 60,4 proc. respondentów uważa, że pomoc w postaci świadczeń udzielanych przez państwo jest lepsza dla uchodźców z Ukrainy, niż dla nich samych.

Także wyniki sondażu przeprowadzonego przez badaczy Uniwersytetu Warszawskiego oraz Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie wskazują, że ankietowani zwracają uwagę na „roszczeniową postawę” Ukraińców. Są też przeciwni szerokim świadczeniom socjalnym dla Ukraińców.

Jednocześnie, pracodawcy zatrudniający uchodźców z Ukrainy domagają się pilnego przedłużenia im legalnego pobytu, ułatwień przy zatrudnianiu i świadczeń jak np. 500 plus, obawiając się, że bez jeszcze bardziej proimigracyjnej polityki Ukraińcy wyjadą na Zachód.

Z kolei Konfederacja domaga się odebrania Ukraińcom świadczeń socjalnych. “Polska musi wreszcie zacząć dumnie bronić swoich interesów. Pomoc tak, przywileje nie!” – podkreślił lider ugrupowania poseł Krzysztof Bosak. Już w połowie września poseł Krzysztof Bosak podkreślał, że należy natychmiastowo obciąć świadczenia socjalne, jak 800+ czy kredyty 2 proc., dla posiadaczy ukraińskich paszportów. Wyrażał wówczas opinię, że jeśli Ukraina nie wycofa się z nieprzyjaznych gestów wobec Polski, to należy rozważyć zamknięcie granicy dla dostaw paliwa czy broni dla Ukraińców.

Natomiast prezydent Andrzej Duda uważa, że w kwestii ewentualnego wygaszenia świadczeń socjalnych dla uchodźców z Ukrainy należy przyjąć rozwiązanie racjonalne, z myślą o ludziach.

24tv.ua / Kresy.pl