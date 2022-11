46 nielegalnych imigrantów próbowało dostać się do Polski

"Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy dotyczy pewnego uszczegółowienia tych przepisów, które do tej pory mieliśmy" - oświadczył we wtorek wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker. Nowe rozwiązania mają m.in. uniemożliwić wyłudzanie świadczeń socjalnych przez obywateli Ukrainy, którzy na stałe mieszkają poza granicami Polski. Rząd już na początku listopada zapowiedział zmianę przepisów w tym zakresie. Wspomniana nowelizacja miała trafić do Sejmu "jeszcze w tym miesiącu". We wtorek była omawiana na posiedzeniu rządu. Wcześniej była przedmiotem konsultacji między resortami. Pierwsze zapowiedzi nowelizacji sięgają nawet września br.

Wiceszef MSWiA przyznał we wtorek, że system wymaga uszczelnienia. "Najważniejsze dla nas jest to, aby Polacy mieli takie przeświadczenia i żeby wiedzieli, że rząd dba o finanse publiczne, że nie ma takiej możliwości, aby jakieś środki trafiały do uchodźców, które nie powinny do nich trafić. Uszczelniamy system związany z wjeżdżaniem i wyjeżdżaniem do Polski i w konsekwencji także ze świadczeniami, które otrzymują uchodźcy" - oświadczył, cytowany przez portal RMF. "Każdy, kto wyrobi w Polsce PESEL i wyjedzie z Polski, będzie miał ten numer zamrażany tak, żeby nie otrzymywać świadczeń, które są w Polsce" - dodał. Należy przypomnieć, że to samo deklarował na początku listopada.

Wiceminister wskazał we wtorek, że ustawa wprowadzi także odpłatności za nocleg. "Od 1 marca przyszłego roku wprowadzimy odpłatność dla tych, którzy są już ponad 120 dni w miejscach zbiorowego zakwaterowania" - powiedział. Ma to wynieść 50 proc. "przez pierwsze parę miesięcy", później 75 proc. "Tak, żeby te osoby, które mieszkają w miejscach zbiorowego zakwaterowania opłacanych przez polski budżet, dokładały się do kosztów utrzymania w naszym kraju" - dodał.