11 kurierów imigrantów złapanych w ciągu weekendu

W ciągu ostatnich trzech dni (05-07.05.2023 r.) funkcjonariusze z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 11 osób zaangażowanych w pomoc w nielegalnym przekroczeniu polsko-białoruskiej granicy.

W niedzielę (7 maja) zatrzymano 5 obywateli Ukrainy, którzy w trzech autach przewozili 11 nielegalnych migrantów. Jednego kuriera, który wiózł 6 obywateli Afganistanu zatrzymali funkcjonariusze z Placówki SG w Białowieży. Natomiast funkcjonariusze z Placówki SG w Bobrownikach zatrzymali 2 mężczyzn przewożących 2 obywateli Somalii, a współdziałający ze Strażą Graniczną Policjanci zatrzymali kolejnych dwóch, którzy przewozili 3 obywateli Etiopii.

W sobotę (6 maja) na odcinku służbowej odpowiedzialności Placówki SG w Białowieży zatrzymano obywatela Łotwy. Mężczyzna w busie usiłował przewieźć w głąb Europy Zachodniej 10 cudzoziemców (9 obywateli Afganistanu i 1 obywatela Iraku), którzy uprzednio nielegalnie przekroczyli polsko – białoruską granicę.

Z kolei w piątek (5 maja) zatrzymano kolejnych 5 kurierów. W okolicach Narewki zatrzymano 2 obywateli Ukrainy, którzy przewozili łącznie 11 obywateli Afganistanu. Dwóch obywateli Białorusi, którzy w dwóch autach przewozili 5 Afgańczyków zatrzymali funkcjonariusze z Placówki SG w Bobrownikach wspólnie z Policją. Natomiast w rejonie Michałowa zatrzymano obywatela Ukrainy, który przyjechał odebrać grupę nielegalnych migrantów.

Wobec wszystkich kurierów oprócz zarzutów za pomocnictwo w organizowaniu nielegalnego przekroczenia granicy, dodatkowo zostaną wszczęte postępowania administracyjne w celu wydania decyzji zobowiązującej ich do powrotu do kraju pochodzenia. Zatrzymanym cudzoziemcom za pomocnictwo w organizowaniu innym osobom przekraczania wbrew przepisom granicy Rzeczypospolitej Polskiej grozi kara do lat 8. Otrzymają również zakaz wjazdu do państw obszaru Schengen od 5 do 10 lat.

Od początku roku funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej na odcinku granicy z Białorusią zatrzymali już 260 pomocników w organizowaniu nielegalnego przekroczenia granicy.

Kresy.pl