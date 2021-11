Polityk Jednej Rosji na granicy Polski i Białorusi: Wiara znaczy dla was mniej niż wypłata [+VIDEO]

Na przejściu granicznym w Bruzgach pojawił się w poniedziałek rosyjski polityk Vitaly Milonov, poseł do Dumy z ramienia Jednej Rosji – poinformował na Twtterze, rzecznik Ministra-Koordynatora Służb Specjalnych Stanisław Żaryn.

„Rosyjski polityk oskarżał Polskę i Zachód o wywołanie kryzysu a także oskarżył Polskę o agresję i brak człowieczeństwa. Politykowi rosyjskiemu towarzyszył propagandysta reżimu Łukaszenki. To już kolejny przejaw wsparcia strony rosyjskiej dla reżimu Łukaszenki prowadzącego operację przeciwko Polsce. Kreml coraz jawniej wspiera działania służb białoruskich przeciwko UE” – ocenił Żaryn.

„Nie jesteście chrześcijanami, nie dopuszczą was do Komunii Świętej za to wszystko co robicie. Ksiądz nie wpuści was na próg kościoła, ponieważ jesteście niemiłosierni” – wołał rosyjski polityk. „Wiara znaczy dla was mniej niż wypłata i instrukcje z Brukseli”.

W poniedziałek Ministerstwo Obrony Narodowej opublikowało zdjęcia wykonane w czasie ataku dużej grupy imigrantów w Dubiczach Cerkiewnych, który miał miejsce w niedzielę wieczorem. Zdjęcia pokazują uzbrojonych mężczyzn w białoruskich mundurach, którzy nadzorowali siłową próbę przekroczenia granicy.

W niedzielę wieczorem grupa około 150 agresywnych imigrantów usiłowała przekroczyć polsko-białoruską granicę w Dubiczach Cerkiewnych. Straż Graniczna poinformowała, że atak na polską granice nadzorowany był przez białoruskie służby. SG opublikowała też nagranie, które pokazuje, że białoruskie służby oślepiały laserami i stroboskopami polskich mundurowych.

