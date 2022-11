37,7 mld dolarów dla Ukrainy. Administracja Bidena prosi Kongres

Administracja prezydenta USA Joe Biden zawnioskowała do Kongresu o dodatkowe 37,7 mld dolarów na wsparcie Ukrainy w wojnie z Rosją. Do 16 grudnia Kongres USA ma czas, by przyjąć pakiet umożliwiający finansowanie dalszych prac administracji, m.in. pakietów pomocowych dla Ukrainy. Pakiet pomocowy zostałby podzielony na cztery części.

Dyrektor Biura Zarządzania i Budżetu, Shalanda Young, wysłała we wtorek list do przewodniczącej Izby Reprezentantów Nancy Pelosi, w którym prosi m.in. o 37,7 miliardów dolarów na pomoc dla Ukrainy.

Jak wskazała, środki mają „zapewnić, by Ukraina miała finanse, broń i wsparcie, jakiego potrzebuje, by się bronić i by narażeni ludzie nadal otrzymywali ratującą życie pomoc”. Dodała, że wniosek ma także związek z „krytycznymi, globalnymi niedoborami żywności i energii, spowodowanymi inwazją Rosji”.

Pakiet pomocowy zostałby podzielony na cztery części.

21,7 mld dolarów zostałoby przekazanych na wsparcie wojskowe i wywiadowcze, 14,5 mld na pomoc humanitarną i utrzymanie funkcjonowania ukraińskiego rządu, 900 mln dolarów na opiekę zdrowotną i usługi wsparcia dla Ukraińców mieszkających w USA, a 626 mln dolarów na kwestie związane z bezpieczeństwem energetycznym.

