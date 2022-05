Ukraińcy zatopili kuter desantowy w pobliżu Wyspy Węży [+VIDEO]

Ukraińcy poinformowali w sobotę o zniszczeniu rosyjskiego kutra desantowego projektu 11770 w pobliżu Wyspy Węży na Morzu Czarnym, gdzie siły ukraińskie intensyfikują operacje przy wykorzystaniu dronów Bayraktar TB2.

Jak poinformowało w sobotę ministerstwo obrony Ukrainy, dron Bayraktar TB2 zniszczył rosyjski kuter desantowy projektu 11770 w pobliżu Wyspy Węży na Morzu Czarnym, gdzie siły ukraińskie intensyfikują operacje przy wykorzystaniu dronów Bayraktar TB2.

Ministerstwo obrony Ukrainy poinformowało w oświadczeniu, że „uzbrojony dron zniszczył kuter desantowy klasy Serna i system obrony przeciwrakietowej na wyspie znajdującej się pod rosyjską kontrolą”.

W mediach społecznościowych opublikowano nagrania zarówno ze zniszczenia kutra jak i z ataków na rosyjskie systemy rozmieszczone na wyspie.

#Ukraine : New footage from the famous Snake Island – a Russian 9A330/9A331 Tor surface-to-air missile TLAR was destroyed by a Ukrainian Bayraktar TB2 UAV. pic.twitter.com/06IaahmPb2

#Ukraine: Some more footage made its way to us from Snake Island- another Ukrainian Bayraktar TB-2 drone strike.

This time a Russian 9K35 Strela-10(M) short range SAM system was struck- we have slowed the video down so you can observe a missile streaking off after being hit. pic.twitter.com/nH72jm7kry

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) May 2, 2022