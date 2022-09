Strzelanina w Chersoniu – „walki na ulicach”, ściągnięto pojazdy opancerzone [+VIDEO]

W sobotę późnym wieczorem w sieci pojawiły się informacje o strzelaninie w centrum Chersonia, od ponad pół roku okupowanego przez Rosjan. Na miejscu mają trwać walki uliczne.

Jak podają ukraińskie media, pod wieczór w mieście rozległy się wybuchy. Zaznaczono, że w tamtym czasie na terytorium obwodu chersońskiego nie było alarmu przeciwlotniczego. Później miejscowe źródła podały, że w różnych rejonach Chersonia słychać strzały z broni automatycznej. Donoszono też o walkach ulicznych. Agencja Unian sugerowała początkowo, że mogło jakoby dojść do strzelaniny między samymi Rosjanami.

Dodajmy, że ze strony ukraińskiej pojawiły się doniesienia o rzekomych wybuchach w Nowej Kachowce, w rejonie obiektów wojskowych.

W sieci zamieszczono nagrania, mające pochodzić z Chersonia. Widać na nich m.in. rosyjskie kołowe transportery opancerzone BRDM-2 i BTR, a także samochody Tigr. Słychać też intensywne odgłosy strzałów, prowadzonych m.in. ze wspomnianych wozów bojowych, a także żołnierzy desantu zajmujących stanowiska bojowe.

This is reportedly video of a firefight near the railway station in Kherson. Video shows a BRDM-2, BTR, and Tigr vehicle. https://t.co/HfsmvdZbJQ pic.twitter.com/ieqwc4lkoB

— Rob Lee (@RALee85) September 17, 2022