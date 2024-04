Nowym ambasadorem Ukrainy w Mołdawii prezydent Wołodymyr Zełenski uczynił niedawnego sekretarza Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ołeksija Daniłowa.

26 marca prezydent Ukrainy Władimir Zełenski odwołał Ołeksija Daniłowa ze stanowiska sekretarza Rady, które piastował od 2019 roku. Tego samego dnia Daniłow na swoim Facebooku podziękował prezydentowi za zaufanie, a jego zespołowi za wykonaną pracę. “Rosyjski potwór zostanie zniszczony, chimeryczna kreatura zginie w morzu historii, a dokona tego ukraiński wojownik” – napisał na odchodne na Facebooku Daniłow. Jak się okazuje od koordynowania spraw bezpieczeństwa przejdzie do dyplomacji. Otrzymał nominację na ambasadora w Mołdawii.



Mołdawia to państwo, które wspólnie z Gruzją i Ukrainą stowarzyszyło się z Unią Europejską, i wspólnie z tą drugą stało się oficjalnym kandydatem do eurointegracji. Od 2021 r. jest rządzona przez prozachodni obóz liberalny Partii Działania i Sprawiedliwości (PAS), która zdecywanie krytykuje inwazję Rosji na Ukrainę. Jednak w niewielkiej republice silne są także partie prorosyjkie i takie nastroje w wybranych grupach społecznych, na przykład wśród mieszkańców autonomicznego regionu Gagauzja.

Mołdawia ma równiez problem z separatystyczną republiką Naddniestrza, która kontroluje pas terytorium właśnie wzdłuż granicy z Ukrainą. Kijów publicznie oferował władzom Mołdawii zbrojną likwidację Naddniestrza, co zostało odrzucone przez władze Mołdawii. Ukraińcy wysadzili też graniczny most kolejowy jaki był głównym szlakiem eksportu towarów naddniestrzańskiego przemysłu, w czym Ukraina i jej odeski port odgrywali ważną rolę. W roku bieżącym stosunek władz Ukrainy do Naddniestrza zaczął się jednak zmieniać, aż do ogłoszenia gotowości do ponownego otworzenia konsulatu w stolicy separatystów, Tyraspolu.

Zełenski nie ujawnił powodów dymisji Daniłowa. Jednak pogłoski o przyczynach decyzji ukraińskiego prezydenta pojawiły się w Internecie. Jedną z nich jest wersja obscenicznej wypowiedzi Daniłowa skierowanej do specjalnego przedstawiciela Chin do kwestii ukraińskiej Li Huia. Według plotek ten drugi zasugerował, aby ukraińskie władze rozważyły ​​możliwość rozpoczęcia negocjacji pokojowych. W odpowiedzi Daniłow w nieprzyzwoity sposób zniekształcił nazwisko Chińczyka.



Wypowiedzi Daniłowa zawsze były dość ostre, podobnie jak jego stanowisko polityczne, napisał mołdawski portal Newsmaker. Korespondent BBC Światosław Chomienko zauważył, że Daniłow „zostanie zapamiętany przede wszystkim jako osoba, która za prezydentury Zełenskiego zajęła najbardziej jastrzębie stanowisko ze wszystkich przedstawicieli ukraińskiego rządu”.

Daniłow nazwał ogłoszoną w Rosji jesienią 2022 r. częściową mobilizację „kompleksowym programem pozbycia się Rosjan”, a rosyjskiego prezydenta – ​​„Hitlerem imieniem Putin”. Daniłow przestrzegł także przed utworzeniem „osi zła” łączący Chiny, Iran i Rosję, do której mogłyby dołączyć „niektóre państwa europejskie”.

