Węgrzy za zmuszeniem Rosji i Ukrainy do podjęcia rozmów pokojowych [SONDAŻ]

Prawie 90 proc. Węgrów opowiada się za zmuszeniem Rosji i Ukrainy do podjęcia rozmów pokojowych i jak najszybszego zakończenia wojny, większość z nich negatywnie ocenia też przywódców obu walczących państw – wynika z sondażu Századvég.

Według nowego badania sondażowego, przeprowadzonego przez węgierski, konserwatywny think-tank Századvég, zdecydowana większość Węgrów oczekuje jak najszybszego zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej i doprowadzenie do porozumienia pokojowego. 86 proc. ankietowanych uważa, że Rosja i Ukrainy powinny zostać zmuszone do podjęcia rozmów pokojowych, by jak najszybciej zakończyć wojnę.

Ponadto, jak wynika z sondażu, Węgrzy w większości oceniają negatywnie przywódców obu państw. Nieprzychylne zdanie na temat prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego podziela 68 proc. badanych, a na temat rosyjskiego przywódcy, Władimira Putina – 69 proc. (w czerwcu były to 72 proc.). Századvég uważa, że ogólnie negatywne postrzeganie przywódców skonfliktowanych państw przez Węgrów wynika stąd, że wydają się oni nie być zainteresowani rozmowami pokojowymi.

W przeprowadzonym badaniu uczestników zapytano też, co sądzą o przyjętych do tego pory siedmiu unijnych pakietach sankcji przeciw Rosji. Zaznaczono też, że w sierpniu br. rząd Estonii zaapelował do Komisji Europejskiej o kolejny pakiet sankcyjny, zakładający m.in. całkowite embargo na rosyjską energię i surowce energetyczne.

Jak podano, połowa Węgrów uważa, że obowiązujące obecnie sankcje już są nadmierne. Dla porównania, jeszcze w maju br. tego zdania było tylko 31 proc. Węgrów. Obecnie, 25 proc. węgierskich respondentów uważa, że obowiązujące sankcje są wystarczające.

Ponadto, 72 proc. Węgrów jest zdania, że sankcje nałożone do tej pory przez UE i USA na Rosję są raczej szkodliwe dla Węgier i całej Europy.

Na początku września Századvég opublikował analizę, w której zwrócono uwagę, że w ostatnich miesiącach wojna rosyjsko-ukraińska i polityka sankcji ze strony Zachodu doprowadziła do gwałtownego wzrostu cen energii i jej braku, wywołując zarazem wielką inflację w całej Europie.

Jak informowaliśmy, według wcześniejszego sondażu, również przeprowadzonego przez Századvég, Węgrzy są przeciwni zakazowi importu rosyjskich surowców energetycznych czy ograniczeniom dla turystów z Rosji. Wyraźnie nie podoba im się też kupowanie broni dla Ukrainy i szkolenie ukraińskich żołnierzy.

Przeczytaj: Orbán: Węgry nie będą „niszczyć samych siebie” w imię Ukrainy

Czytaj także: Nie ma zgody na wysyłanie broni na Ukrainę przez Węgry – ministerstwo dementuje ukraiński fejk

Zobacz: Węgry przeciwko misji NATO na Ukrainie

hungarytoday.hu / Kresy.pl