Żytomierz: szef komisji wojskowo-lekarskiej wystawiał fikcyjne zaświadczenia o niezdolności do służby

Rosyjskie ministerstwo obrony opublikowało nagranie pokazujące zniszczenie KTO Rosomak z wieżą Hitfist-30P, przekazanego Ukrainie przez Polskę. W niedzielę materiał ukazał się w mediach społecznościowych. Jak podała strona rosyjska, transporter został trafiony przez artylerzystów Zachodniego Okręgu Wojskowego w rejonie Kupiańska z moździerza kalibru 82 mm.

A Ukrainian KTO Rosomak IFV with a 30mm Hitfist turret was hit and probably damaged as a result of an precise artillery shell landing infront of the turret. The extent of the damage is unclear. Kupyansk Direction@oryxspioenkop @Rebel44CZ @wolski_jaros #ukrainewar pic.twitter.com/yXjeJKILYz