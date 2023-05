Zełenski zabiega o poparcie krajów Ligi Arabskich dla swojego planu pokojowego

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wezwał na szczycie Ligi Arabskiej do poparcia swojego planu pokojowego, mającego na celu zakończenie wojny z Rosją. Liczy też na pomoc państw arabskich, a szczególnie Arabii Saudyjskiej, w uwolnieniu ukraińskich jeńców.

W piątek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wziął udział w szczycie Ligi Arabskiej w Arabii Saudyjskiej, chcąc pozyskać poparcie dla swojego kraju, będącego obiektem rosyjskiej agresji.

Według agencji Reuters, Zełenski podziękował Arabii Saudyjskiej za jej pomoc w przeszłości. Powiedział również, że każdy z delegatów otrzymał tekst jego 10-punktowego planu pokojowego. Zwrócił się też do przedstawicieli państw arabskich, by współpracowali bezpośrednio z Ukrainą.

„Każda z szanownych delegacji otrzymała dokument w swoim języku z 10 punktami formuły pokojowej. Proszę wybrać punkt, który uznacie za właściwy, a ja będę wdzięczny każdemu, kto wybierze dokładnie kierunek ratunku osób z rosyjskiej niewoli. Dlatego zapraszam wszystkich szanujących pokój do włączenia się w realizację Formuły Pokoju” – powiedział prezydent Ukrainy. Zaznaczył też, że chce chronić społeczność muzułmańską na Ukrainie. Podkreślał też, jak wiele cierpienia przyniosły wieloletnie wojny w takich krajach, jak Libia, Syria czy Jemen.

Podczas swojego wystąpienia ukraiński prezydent powiedział, że niektóre kraje Ligi Arabskiej wolą „przymykać oko” na działania Rosji, w tym aneksję części terytorium Ukrainy. Zaapelował też o jedność w staraniach na rzecz uwolnienia Ukraińców przetrzymywanych w Rosji. Dodajmy, że krótko po przybyciu do miasta Dżedda, gdzie odbywa się szczyt, Zełenski napisał na Twitterze, że „Arabia Saudyjska odgrywa kluczową rolę” i wyraził gotowość do „wzniesienia współpracy na nowy poziom”.

Ukraiński przywódca podziękował też państwom arabskim za wspieranie międzynarodowych stanowisk Ukrainy i Karty Narodów Zjednoczonych. Zwrócił też uwagę na możliwość rozwinięcia pozytywnych doświadczeń z Arabią Saudyjską w uwalnianiu ludzi z rosyjskiej niewoli. Zaznaczył też, że Ukrainie, wspólnie z krajami arabskimi, udało się zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe.

Jak dotąd, kraje Zatoki Perskiej starają się zachować neutralność względem konfliktu na Ukrainie, mimo presji ze strony państw zachodnich na tamtejszych producentów ropy naftowej, by pomogli w izolowaniu Rosji.

Książę Arabii Saudyjskiej Mohammed ibn Salman wyraził gotowość do mediacji między Rosją a Ukrainą.

„Potwierdzamy gotowość Królestwa do kontynuowania wysiłków mediacyjnych między Rosją a Ukrainą oraz do wspierania wszelkich międzynarodowych starań zmierzających do politycznego rozwiązania kryzysu w sposób, który przyczyni się do osiągnięcia bezpieczeństwa” – powiedział saudyjski następca tronu.

Według relacji strony ukraińskiej, książę ibn Salman potwierdził zainteresowanie inwestowaniem na Ukrainie i odbudową kraju. Zełenski zaprosił go do złożenia wizyty na Ukrainie.

Dodajmy, że na spotkaniu Ligi ciepło powitano, po latach izolacji, prezydenta Syrii Baszara al-Asada.

Reuters / Ukrinform / Kresy.pl