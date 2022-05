Brytyjski wywiad: Rosja niezdolna do prowadzenia precyzyjnych uderzeń

Rosyjskie zapasy precyzyjnej broni zostały szybko uszczuplone. Inwazja na Ukrainę ujawniła niezdolność Rosji do prowadzenia precyzyjnych uderzeń – podał w poniedziałek brytyjski resort obrony.

Brytyjskie ministerstwo obrony podkreśla w codziennej aktualizacji wywiadowczej, że „na początku inwazji na Ukrainę Rosja publicznie lansowała swoją zdolność do przeprowadzania chirurgicznych uderzeń i ograniczania szkód ubocznych. Twierdziła, że ukraińskie miasta będą dzięki temu bezpieczne od bombardowań”. „Konflikt wykroczył jednak poza rosyjskie założenia sprzed wojny, a rosyjskie zapasy amunicji precyzyjnego rażenia zostały prawdopodobnie mocno uszczuplone. Zmusiło to do użycia łatwo dostępnej, lecz starzejącej się amunicji, która jest mniej niezawodna, mniej celna i łatwiejsza do przechwycenia. Rosja prawdopodobnie będzie miała trudności z zastąpieniem broni precyzyjnej, którą już zużyła” – dodano.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 09 May 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/ZS4aYLi4O3 🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/9AdJqkOLMg — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 9, 2022

„Inwazja Rosji na Ukrainę ujawniła braki w jej zdolności do prowadzenia precyzyjnych uderzeń na dużą skalę. Rosja poddała ukraińskie miasta i miasteczka intensywnym i prowadzonym na oślep bombardowaniom, nie zwracając wielkiej uwagi na ofiary wśród ludności cywilnej” – podkreślono.

Strona ukraińska poinformowała w niedzielę o kolejnym ostrzale Odessy przez siły rosyjskie. Rosyjskie rakiety zaatakowały także obwód sumski na północnym wschodzie kraju. Po rosyjskim ostrzale w obwodzie ługańskim wybuchł pożar w rafinerii w Lisiczańsku.

Resort obrony Rosji oświadczył w sobotę, że rosyjskie siły zbrojne namierzyły i zlikwidowały „koncentrację sprzętu wojskowego USA i krajów europejskich” w obwodzie charkowskim. Operacja miała zostać przeprowadzona za pomocą pocisków Iskander. Poinformowano także o „wyeliminowaniu” oddziałów 58. Brygady Piechoty Zmechanizowanej Ukrainy. Strona ukraińska i NATO nie skomentowały opisywanych informacji.

Zobacz także: Bitwa o Donbas: Ukraińcy wycofali się z Popasnej

Kresy.pl