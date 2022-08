„Przyjdziemy i zabijemy was wszystkich!” – rosyjski deputowany groził na wizji [+VIDEO]

Aleksiej Żurawlew, deputowany do rosyjskiej Dumy Państwowej, zagroził w popularnym programie „60 Minut” na kanale telewizyjnym Rosja 1, że zabije Björna Stritzela, korespondenta niemieckiego „Bilda” na Ukrainie. „Chcę powiedzieć temu naziście, że przyjdziemy i zabijemy was wszystkich!” – stwierdził.

W sobotę w sieci pojawiło się nagranie wypowiedzi Żurawlewa, który komentował reportaż Stritzela dla „Bilda”. Materiał dotyczył wojny na Ukrainie. Jewgienij Popow, prowadzący program, wielokrotnie nazwał Stritzela „nazistą”. „Chcę powiedzieć temu naziście, że przyjdziemy i zabijemy was wszystkich!” – stwierdził Żurawlew po emisji materiału. Słowa padły w programie „60 minut”.

Meanwhile in Russia: another normal day on Kremlin-controlled state television.

Appearing on 60 Minutes, State Duma Member Aleksey Zhuravlyov is threatening @BILD reporter in Ukraine @bjoernstritzel and other German journalists: „B***, all of us will come and kill all of you!” pic.twitter.com/XyCFxE4T87

— Julia Davis (@JuliaDavisNews) August 6, 2022