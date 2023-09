Zełenski z wizytą w Lublinie. Odznaczył m.in. proukraińską dziennikarkę TVN

Podczas niezapowiedzianej wizyty w Lublinie, w drodze z Ameryki na Ukrainę, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odznaczył m.in. Biankę Zalewską – proukraińską dziennikarkę TVN.

W sobotę, wracając ze swojej wizyty w USA, a następnie w Kanadzie, prezydent Wołodymyr Zełenski wylądował w Polsce i odwiedził Lublin.

Nie ma jak na razie informacji, by ukraiński prezydent spotkał się z władzami Polski lub jej reprezentantami. On sam o niczym taki nie poinformował.

Zełenski ogłosił jednak, że w Lublinie wręczył ukraińskie ukraińskie odznaczenia państwowe „dwóm wybitnym polskim wolontariuszom”. Na pierwszym miejscu wymienił Biankę Zalewską. We wpisie w mediach społecznościowych zaznaczył, że to „dziennikarka TVN Discovery Poland, która pomagała udzielać pomoc humanitarną Ukraińcom i transportowała ranne dzieci do polskich szpitali”.

Odznaczony został też Damian Duda, wolontariusz i medyk, który według Zełenskiego m.in. „zgromadził zespół medyczny, aby ratować naszych rannych żołnierzy na linii frontu”.

„Dziękuję całej Polsce za nieocenione wsparcie i solidarność, które pomagają bronić wolności całej naszej Europy” – oświadczył prezydent Ukrainy. Zamieścił swój wpis w językach angielskim, ukraińskim i polskim. Na dołączonym nagraniu, zwracając się do Zalewskiej i Dudy po imieniu, chwalił ich zaangażowanie na rzecz walczących na froncie Ukraińców od pierwszych dni wojny, broniących „nie tylko Ukrainy, ale i Europy… waszego pięknego kraju, narodu polskiego”.

While in Lublin on my way back to Ukraine, I was honored to award two prominent Poles, volunteers, Bianka Zalewska and Damian Duda, Ukrainian state awards.

Bianka is a journalist for TVN Discovery Poland who has helped provide humanitarian aid to Ukrainians and transport wounded… pic.twitter.com/96Jl2h7gsu

