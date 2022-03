Zełenski prosi USA o S-300. CNN: systemy przeciwlotnicze w drodze na Ukrainę

Wołodymyr Zełenski zaapelował do Kongresu USA o przysłanie na Ukrainę systemów obrony powietrznej, w tym S-300, a także samolotów bojowych. Według CNN, w drodze na Ukrainę są posowieckie systemy rakietowe ziemia-powietrze, m.in. SA-8, SA-10 i SA-14.

W środę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wystąpił przed amerykańskim Kongresem. W swoim wystąpieniu poprosił m.in. o dalszą pomoc militarną dla swojego kraju. Jeszcze przed wystąpieniem ukraińskiego prezydenta, stacja CNN podała, powołując się na wysokiego rangą amerykańskiego dygnitarza, że USA i ich natowscy sojusznicy wysyłają na Ukrainę kilka systemów rakietowych ziemia-powietrze.

Według źródła CNN, chodzi tu o systemy samobieżne z czasów sowieckich: SA-8 (pol. Osa), SA-10, SA-12 i SA-14. Stacja podaje, że broń ta ma niższy pułap rażenia niż systemy S-300, o które prosi Ukraina. Jednocześnie, mogą jednak razić cele lecące wyżej niż rakiety z ręcznych wyrzutni Stinger, w tym rakiety manewrujące.

Wspomniana broń pochodzi z krajów partnerskich NATO i, według źródła CNN, już „jest w drodze”.

Należy w tym kontekście zaznaczyć, że SA-10 i SA-12 to w kodach NATO odpowiednio samobieżne rakietowe systemy obrony powietrznej S-300P i S-300V. Z kolei SA-14 to natowskie oznaczenie systemu 9K34 Strzała 3, czyli przenośna wyrzutnia rakietowych pocisków przeciwlotniczych, następca systemu Strieła-2.

Zełenski zwracając się do amerykańskich kongersmenów kolejny raz zaapelował do nich o utworzenie nad Ukrainą strefy zakazu lotów, a także o dostarczenie samolotów bojowych i systemów obrony powietrznej.

– Naprawdę, prosimy o zbyt wiele, żeby uczynić tak, by Rosja przestała terroryzować nasze wolne miasta? Jeśli to za dużo, i nie możemy o to prosić, co tu jest dla was alternatywa: wiecie, że są nam potrzebne systemy obrony powietrznej S-300 i inne – powiedział prezydent Ukrainy. – Silne lotnictwo pomoże obronić nasz naród, naszą wolność i naszą ziemię. Samoloty pomogą nam bronić Ukrainy i Europy. Macie je, ale one są na ziemi, a nie na ukraińskim niebie – dodał.

