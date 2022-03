Zełenski krytykuje NATO. „Nie wiem, kogo wy możecie chronić”

Czy takiego NATO chcieliśmy?! (…) Przywództwo NATO dało „zielone światło” dla dalszego bombardowania ukraińskich miast i wsi, odmawiając stworzenia „strefy zakazu lotów”. Nie wiem, kogo wy możecie chronić i czy jesteście w stanie chronić swoje kraje – mówił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

W piątek podczas swojego wieczornego wystąpienia, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski mocno skrytykował to, że podczas szczytu w Brukseli kraje członkowskie NATO nie zgodziły się na utworzenie nad Ukrainą strefy zakazu lotów. Według „Ukraińskiej Prawdy”, Zełenski pozwolił sobie wręcz na kpiny z tego, że NATO dostarczyło Ukrainie kilkadziesiąt ton oleju napędowego, w zamian za śmierć setek Ukraińców.

Prezydent Ukrainy twierdził, że wszystkie wywiady krajów natowskich doskonale zdają sobie sprawę z planów Rosji i że zamierza ona kontynuować ofensywę.

„Jak można?! Zdając sobie sprawę, że nowe uderzenia i ofiary są nieuniknione, NATO świadomie zdecydowało, żeby nie zamykać nieba nad Ukrainą!” – mówił oburzony Zełenski.

„Uważamy, że państwa NATO same stworzyły narrację, że zamknięcie nieba nad Ukrainą sprowokuje bezpośrednią agresję Rosji przeciw NATO. To autohipnoza tych, którzy są słabi, niepewni, chociaż mogą władać bronią znacznie silniejszą, niż my” – powiedział.

„Powinniście byli myśleć o ludziach, o ludzkości. A o czym myśleliście na tym spotkaniu?” – kontynuował. „Wszyscy ludzie, jacy od dziś zginą – zginą również przez was! Przez waszą słabość, przez wasz brak jedności” – podkreślił.

„Wszystko, na co na dziś zdobył się Sojusz, to dostarczyć przez swój system zaopatrzenia 50 ton oleju napędowego dla Ukrainy. Może po to, żebyśmy mogli spalić Memorandum Budapesztańskie? Żeby lepiej się paliło? Ale ono już dla nas spłonęło w ogniu rosyjskich wojsk” – powiedział Zełenski. Odniósł się do dokumentu z 1994 r., na mocy którego Ukraina wyrzekła się poradzieckiej broni jądrowej w zamian za obietnicę poszanowania jej suwerenności i integralności terytorialnej przez Rosję, USA i Wielką Brytanię.

„Czy takiego NATO chcieliśmy?! Czy taki Sojusz zbudowaliście?! Dziś przywództwo NATO dało „zielone światło” dla dalszego bombardowania ukraińskich miast i wsi, odmawiając stworzenia „strefy zakazu lotów”. Mogliście „zamknąć niebo”, ale…” – mówił ukraiński prezydent.

„Nie wiem, kogo wy możecie chronić i czy jesteście w stanie chronić swoje kraje – państwa Sojuszu. Nie zdołacie wykupić się litrami paliwa za litry naszej krwi, przelanej za naszą wspólną Europę, za naszą wspólną wolność, za naszą wspólną przyszłość!” – podkreślił Zełenski.

Prezydent Ukrainy podziękował zarazem, jak się wyraził, przyjaciołom Ukrainy wśród członków NATO, którzy pomimo generalnie słabej pozycji Sojuszu nadal stoją ramię w ramię z Ukrainą i pomagają jej odeprzeć wroga.

Jak pisaliśmy, litewska premier Ingrida Šimonytė skrytykowała apele o wprowadzenie przez NATO strefy zakazu lotów nad Ukrainą. Jej zdaniem, to nieodpowiedzialne zachowanie, grożące wciągnięciem Sojuszu bezpośrednio w wojnę z Rosją.

Jak informowaliśmy, w czwartek podczas konferencji prasowej rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki została zapytana, czy prezydent USA Joe Biden lub jego doradcy rozważają kwestię utworzenia strefy zakazu lotów, tzw. no-fly zone, nad atakowaną przez Rosję Ukrainą. – To wymagałoby, zasadniczo, żeby amerykańskie wojsko zestrzeliwało rosyjskie samoloty i spowodowałoby lub wywołałoby potencjalną bezpośrednią wojnę z Rosją. A tego właśnie chcemy uniknąć – odparła. – Nie rozważamy ponownie ani nie podejmujemy kroków, które wywołałyby wojnę między Stanami Zjednoczonymi a Rosją – dodała.

Wcześniej tego dnia prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaapelował do prezydenta USA i przywódców europejskich o ustanowienie strefy zakazu lotów na Ukrainą, żeby zatrzymać „ciągłe bombardowanie stref niemilitarnych” przez Rosję. – Jeśli nie możecie zamknąć nieba teraz, to dajcie nam grafik. Kiedy to zrobicie?

