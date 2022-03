Andrzej Duda dla BBC: Użycie broni chemicznej przez Rosję to „game changer” [+VIDEO]

Myślę, że Putin może teraz użyć wszystkiego, zwłaszcza w tak trudnej sytuacji. Politycznie już przegrał tę wojnę, a militarnie nie jest w stanie jej wygrać – przekonywał prezydent Andrzej Duda w niedzielnym wywiadzie dla BBC.

Prezydent był pytany czy jeśli Rosja użyłaby broni chemicznej, mógłby skłonić NATO do interwencji. „Użycie broni masowego rażenia to „game changer”… gdyby Rosja użyła broni chemicznej, biologicznej lub nuklearnej, NATO „musiałoby poważnie pomyśleć o tym, co robić”.

If Vladimir Putin uses weapons of mass destruction, that would be a „game changer”, Poland’s President says

Andrzej Duda tells #Raworth if Russia used chemical, biological or nuclear weapons, Nato would „have to think seriously about what to do”

