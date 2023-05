Duńskie armatohaubice Caesar są już na Ukrainie [+VIDEO]

Zamieszczone w sieci materiały pokazują, że obiecane przez Danię armatohaubice CAESAR są już na Ukrainie.

Przypomnijmy, że na początku kwietnia br. p.o. ministra obrony Danii Troels Lund Poulsen poinformował na wspólnej odprawie z ministrem obrony Ukrainy, że w maju Dania planuje dostarczyć Ukraińcom systemy artyleryjskie CAESAR na Ukrainę. Poinformował, że wówczas były one na poligonie w Danii.

W tym tygodniu w sieci pojawiły się nagrania, na którym widać duńskie samobieżne armatohaubice CAESAR kal. 155 mm. To najpewniej pierwszy przypadek, gdy zaobserwowano te systemy, przekazane przez Danię, na Ukrainie.

Według opisów, haubice umieszczone są na czeskim podwoziu Tatra 815-7, 8×8. Zaznaczono też, że Dania zdecydowała się przekazać Ukraińcom wszystkie 19 armatohaubic Caesar, gdyż miała z nimi problemy. Zamiast nich, Duńczycy zamówili samobieżne armatohaubice ATMOS kal. 155 mm oraz systemy artylerii rakietowej PULS od Izraela.

#Ukraine/#Russia 🇺🇦🇷🇺:

First observation of 🇺🇦#Ukrainian 155mm/L52 self-propelled howitzer #Caesar 8×8, on 🇨🇿#Czech Tatra 815-7 chassis.

🇩🇰#Denmark decided to transfer all 19 units to 🇺🇦#Ukraine after persistent problems with this howitzer. Denmark ordered 155mm ATMOS 2000… pic.twitter.com/GLXxtiag2s

