W wywiadzie dla niemieckiej telewizji ARD prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że chciałby, aby europejska pomoc społeczna dla uchodźców trafiła do ukraińskiego budżetu.

Dziennikarka zapytała Zełenskiego, co sądzi o mężczyznach w wieku poborowym, którzy opuścili Ukrainę. Według niej w samych Niemczech jest około 200 000 takich mężczyzn. W odpowiedzi Zełenski poprosił, aby nie generalizować kwestii ukraińskich uchodźców, w szczególności mężczyzn.

„Przecież jest wiele różnych szczegółów: są ludzie, którzy wyjechali z różnych powodów i mieli prawne powody i możliwości wyjazdu, są osoby w wieku niemobilizacyjnym, są tacy, którzy wyjechali wcześniej, są studenci” – dodał.

Następnie dziennikarka powiedziała, że w Niemczech trwają dyskusje na temat wypłaty świadczeń mężczyznom w wieku poborowym, którzy opuścili Ukrainę. Zełenski odpowiedział, że Niemcy powinny podjąć tę decyzję samodzielnie.

„Jest taki moment: ktoś opuścił Ukrainę i otrzymuje pomoc od Niemiec. Ale zdarza się, że otrzymuje wsparcie zarówno od Was, jak i od nas. I dlatego zawsze mówiłem, że byłoby dla nas znacznie lepiej, gdyby Niemcy wspierały Ukraińców, wpłacając pieniądze do budżetu Ukrainy. A potem Ukraina redystrybuowała te pieniądze w zależności od tego, gdzie ta osoba się znajduje” – powiedział Zełenski.

Według środowych informacji Politico, Ukraina prowadzi wstępne rozmowy z urzędnikami UE na temat przyszłych przepisów migracyjnych bloku, aby zapewnić powrót większej liczby obywateli ukraińskich do domu w przyszłym roku i wzmocnić gospodarkę.

Poszukując ram zachęcających ludzi do powrotu, Ukraińcy prowadzą wstępne dyskusje, aby ustalić, jak będą wyglądać przepisy UE po marcu 2025 roku, zwłaszcza jeśli UE zobowiąże się do wspierania uchodźców przez cały okres trwania wojny.

W grudniu dowódcy armii powiedzieli prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu, że w obliczu nieudanej letniej kontrofensywy armia musi zmobilizować 500 000 ludzi w wieku poborowym. W stanie wojennym Ukraińcy mężczyźni w wieku od 18 do 60 lat nie mogą wyjeżdżać poza granice kraju, ale według danych Eurostatu 18 procent ukraińskich uchodźców w Europie to mężczyźni w wieku od 18 do 65 lat.

Chociaż Kijów nie zwrócił się do UE z formalnym wnioskiem w sprawie zachęcania do powrotów uchodźców, dyplomaci UE stwierdzili, że strona ukraińska wywiera pewną presję, aby zaostrzyć przyszłe zasady odzyskiwania ludzi. Jeden z dyplomatów dodał, że na razie nie jest to konkretna prośba ze strony ukraińskiego rządu, ale o charakterze rozpoznawczym.

Jak pisaliśmy, niedawno prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski na konferencji prasowej z premier Estonii Kają Kallas podkreślił, że mężczyźni w wieku mobilizacyjnym powinni pozostać na Ukrainie i pracować dla państwa.

Kresy.pl